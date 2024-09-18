Эксперты ответили, грозит ли нам новая пандемия

Как правило, наибольшее количество зарегистрированных случаев лихорадки Западного Нила наблюдается в конце лета и начале осени. Симптоматика этого заболевания схожа с классическим гриппом, однако оно может вызвать серьезные осложнения, такие как менингит или энцефалит, особенно у пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями.