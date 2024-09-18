Эксперты ответили, грозит ли нам новая пандемия

Posted 18 сентября, 05:45
Published 18 сентября, 05:45
Modified 18 сентября, 05:46
Updated 18 сентября, 05:46
Согласно данным newia.ru, к началу осени уже зафиксированы случаи заражения лихорадкой Западного Нила более чем в 20 российских регионах. Хотя точные цифры по заболеваемости не оглашены, эксперты отметили, что уровень заболеваемости превысил критическую отметку на 13%.
Скорее всего, рост числа случаев связан с глобальным потеплением. Комары, способные переносить африканскую инфекцию, размножаются активнее в условиях жаркого лета, которое наблюдалось по всей территории России.
Как правило, наибольшее количество зарегистрированных случаев лихорадки Западного Нила наблюдается в конце лета и начале осени. Симптоматика этого заболевания схожа с классическим гриппом, однако оно может вызвать серьезные осложнения, такие как менингит или энцефалит, особенно у пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями.
В России массовая вакцинация против лихорадки Западного Нила не проводится. Поэтому эксперты настоятельно рекомендуют избегать укусов комаров и незамедлительно обращаться к врачу при появлении тревожных признаков, таких как мышечная слабость, дезориентация, нарушения сознания, судороги и высокая температура.
Также в стране фиксируется увеличение случаев птичьего гриппа. Роспотребнадзор предупреждает о риске передачи вируса не только среди птиц, не исключена возможность заражения человека от больных животных.
Симптомы птичьего гриппа могут варьироваться у разных людей, но обычно проявления схожи с гриппозными. Врачи акцентируют внимание на высокой смертности от птичьего гриппа и рекомендуют пройти вакцинацию, программы которой уже стартовали в некоторых регионах России.