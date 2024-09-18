День Моисея: что означает праздник

На пути к обетованной земле Моисей отправил соглядатаев в земли палестинских народов, и те рассказали о том, что народы те многочисленны и воинственны. Моисей усомнился в способности победить их. За это сомнение он не был удостоен войти в неё после 40-летнего странствия по Синайской пустыне и только видел её издали и умер, не перейдя Иордан для покорения обетованной земли.