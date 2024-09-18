День Моисея: что означает праздник

Posted 18 сентября, 15:20
Published 18 сентября, 15:20
Modified 18 сентября, 15:22
Updated 18 сентября, 15:22
Православные христиане отметили день памяти пророка Моисея Боговидца, вождя Израильского народа, выведшего его из египетского пленения.
Согласно ветхозаветному преданию после переселения Иосифа и его отца Иакова в Египет прошло 400 лет, и за это время еврейское население многократно увеличилось. Это вызывало недовольство фараонов, которые стали активнее использовать евреев на тяжёлых работах. В конце концов было издано повеление, предписывающее уничтожать еврейских младенцев мужского пола. Однако родители Моисея вопреки повелению скрывали младенца.
«Верою Моисей по рождении три месяца скрываем был родителями своими, ибо видели они, что дитя прекрасно, и не устрашились царского повеления. (Евр.11: 23)».
Однако в итоге корзину с Моисеем опустили в воду и пустили по реке. Далее согласно Писанию, его нашла дочь фараона, усыновила и воспитала как своего сына. Однако неким образом Моисей узнал тайну своего происхождения и твёрдо пришёл к решению о необходимости борьбы с египетским рабством.
Его общественное служение началось неудачно. Однажды увидев, как египтянин избивает еврея, он убил египтянина. Однако когда на следующий день он увидел двух дерущихся евреев и попробовал их примирить, один из них отверг его посредничество и усомнился в лидерских качествах Моисея.
Разочаровавшись в собственных возможностях, Моисей бежал из Египта в земли Леванта, где он женился и стал отцом двоих детей.
Однако затем ему явился Бог в образе «Неопалимой купины» (куста, который был объят огнём, но не сгорал) и приказал возглавить миссию по освобождению еврейского народа из египетского рабства. Моисей высказывал сомнения относительно своей способности в силу своей косноязычности, однако был укреплён в вере, а помощником ему был назначен Аарон, впоследствии ставший первосвященником.
Моисей явился к фараону и потребовал разрешения для еврейского народа на уход из Египта. Естественно, египетские власти отказались. Тогда по Божьему соизволению Египет был поражён «десятью казнями»: особыми бедствиями, самым страшным из которых было истребление египетских первенцев (первородных сыновей).
Именно в ночь, когда умерли египетские первенцы, еврейский народ покинул Египет, «и не было в их семьях болящих», как писал впоследствии царь Давид.
Моисей вместе с народом пересёк Красное море посуху, поскольку расступились его воды, а затем сомкнулись над фараоном и его войсками и уничтожили преследователей евреев.
Оказавшись в Синайской пустыне, народ начал роптать, обвиняя Моисея в том, что вместо египетского рабства он вывел их для смерти от голода и жажды в пустыне.
Моисей при помощи Божьей неоднократно являл чудеса, которые должны были укрепить веру израильтян в Бога. Он ударом посоха источил воду из скалы, молился о даровании манны небесной, «хлеб ангельский ел человек», как потом написал царь Давид в 77-м псалме.
Когда пришло время народу Израильскому получить Закон, Моисей взошёл на гору Синай, где видел по мере сил человеческих неизречённый Свет и слышал голос Бога, который даровал ему 10 заповедей, которые Моисей записал на каменные скрижали.
Однако спустившись с горы Синай, Моисей увидел, что евреи изготовили золотого тельца и поклоняются ему. В ярости он разбил скрижали Завета, после чего едва умолил Бога, чтобы Он не истребил народ за богоотступничество.
После этого Моисей вновь говорил с Богом, и ему было продиктован порядок организации культа Иеговы, а именно параметры Ковчега Завета и организации богослужения.
Закон Моисеев был записан в Пятикнижии и Второзаконии и должен был исполняться неукоснительно, за грубые нарушения предписывалась смертная казнь.
На пути к обетованной земле Моисей отправил соглядатаев в земли палестинских народов, и те рассказали о том, что народы те многочисленны и воинственны. Моисей усомнился в способности победить их. За это сомнение он не был удостоен войти в неё после 40-летнего странствия по Синайской пустыне и только видел её издали и умер, не перейдя Иордан для покорения обетованной земли.
Моисей был одним из самых почитаемых пророков в иудейской среде. Именно поэтому он был явлен во время Преображения Господа Иисуса Христа вместе с Илиёй.
«И вот, два мужа беседовали с Ним, которые были Моисей и Илия». (Лк.9:30).
Пророк Моисей в православной традиции символизирует качества веры, патриотизма и беззаветного служения Богу и своему народу.