Автоматизированная кухня может за несколько минут приготовить сотни блюд

В компании утверждают, что их автоматизированная система гарантирует однородность каждой порции. Оснащенные современными датчиками, они контролируют время приготовления, пропорции ингредиентов и температурные условия, что позволяет адаптировать процесс в зависимости от используемых продуктов. Это создаёт стабильность, которая часто недоступна на традиционных кухнях, где человеческий фактор может негативно сказаться на качестве блюд.