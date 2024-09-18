Автоматизированная кухня может за несколько минут приготовить сотни блюд

Posted 18 сентября, 08:04
Published 18 сентября, 08:04
Modified 18 сентября, 08:04
Updated 18 сентября, 08:04
Новая система представляет собой пятое поколение роботов, способных выполнять все этапы приготовления пищи без человеческого вмешательства, пишет newkhakasiya.online. Эта автоматизированная кухня самостоятельно находит необходимые ингредиенты, осуществляет процесс приготовления, сервирует блюда и занимается очисткой оборудования. В планах Hestia — выпустить 30 тысяч единиц оборудования и достичь прибыли в 256 миллионов долларов.
Автоматизированная кухня Hestia включает в себя кладовую, конвейерную ленту и мультиварку, это позволяет ей готовить свыше 200 различных блюд за короткий промежуток времени.
После выбора заказа на планшете робот берет заранее подготовленные упакованные ингредиенты, добавляет различные масла и специи, а затем приступает к жарке или пассерованию, загущая соус и раскладывая готовую еду по тарелкам.
После завершения готовки устройство очищает все использованное оборудование менее чем за 15 секунд, что позволяет быстро переходить к следующему заказу.
Ключом к высокой эффективности является уникальная технология Hestia, которая обеспечивает точное управление временем готовки, температурными режимами и составом ингредиентов.
Таким образом, каждое приготовленное блюдо отличается неизменным качеством, причем вне зависимости от времени суток и объема заказов. Роботы Hestia способны готовить до 60 блюд в час.
В компании утверждают, что их автоматизированная система гарантирует однородность каждой порции. Оснащенные современными датчиками, они контролируют время приготовления, пропорции ингредиентов и температурные условия, что позволяет адаптировать процесс в зависимости от используемых продуктов. Это создаёт стабильность, которая часто недоступна на традиционных кухнях, где человеческий фактор может негативно сказаться на качестве блюд.