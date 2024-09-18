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Posted 18 сентября, 07:52

Published 18 сентября, 07:52

Modified 18 сентября, 07:52

Updated 18 сентября, 07:52

В Белгородской области могут аннулировать торги, которые проводила администрация посёлка

Администрация белгородского посёлка провела торги с нарушениями

18 сентября 2024, 07:52
Фото: 1MI
В Белгородской области могут аннулировать торги, которые проводила администрация посёлка

УФАС потребовало аннулировать торги в одном из посёлков Белгородской области

Сюжет
УФАС
Нарушения заметили в торгах администрации посёлка Ракитное. Чиновники сократили сроки подачи заявки на участие в аукционе, а также не дописали в документах необходимую информацию. Теперь ответственному лицу грозит административная ответственность, отметили в пресс-службе УФАС региона.

Администрация посёлка Ракитное сократила срок подачи заявок на участие в аукционе, из-за чего заявитель не успел стать участником. Сам же проект договора не содержал необходимых условий для дальнейшей передачи участка в субаренду, а в извещении не указали параметры разрешённого строительства объекта.

Проверку устроила комиссия белгородского УФАС, которая установила нарушения, допущенные администрацией посёлка. Теперь должностное лицо могут привлечь к административной ответственности.

Сами же торги требуют аннулировать — УФАС уже выдало необходимое предписание.

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