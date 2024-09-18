Администрация белгородского посёлка провела торги с нарушениями

Администрация посёлка Ракитное сократила срок подачи заявок на участие в аукционе, из-за чего заявитель не успел стать участником. Сам же проект договора не содержал необходимых условий для дальнейшей передачи участка в субаренду, а в извещении не указали параметры разрешённого строительства объекта.