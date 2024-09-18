Администрация белгородского посёлка провела торги с нарушениями

Posted 18 сентября 2024, 07:52
Published 18 сентября 2024, 07:52
Modified 18 сентября 2024, 07:52
Updated 18 сентября 2024, 07:52
Администрация посёлка Ракитное сократила срок подачи заявок на участие в аукционе, из-за чего заявитель не успел стать участником. Сам же проект договора не содержал необходимых условий для дальнейшей передачи участка в субаренду, а в извещении не указали параметры разрешённого строительства объекта.
Проверку устроила комиссия белгородского УФАС, которая установила нарушения, допущенные администрацией посёлка. Теперь должностное лицо могут привлечь к административной ответственности.
Сами же торги требуют аннулировать — УФАС уже выдало необходимое предписание.