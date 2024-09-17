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Posted 17 сентября, 17:01

Published 17 сентября, 17:01

Modified 17 сентября, 17:03

Updated 17 сентября, 17:03

Гладков ответил на просьбы жителей Шебекино о предоставлении вышки

«Ждём вышку, чтобы попасть в развалины»: жители Шебекино обратились к Гладкову

17 сентября 2024, 17:01
Фото: 1MI

Гладков ответил на просьбы жителей Шебекино о предоставлении вышки

Сюжет
Губернатор
Обращение главе региона Вячеславу Гладкову поступило в ходе прямого эфира. Жительница одного из домов в Шебекино напомнила, что власти обещали предоставить вышку, чтобы люди смогли попасть в разрушенное жильё.

К губернатору обратилась жительница дома на улице Шумилова в Шебекино. Она рассказала, что люди ждут «обещанную вышку, чтобы попасть в развалины, которые остались от квартиры, и спасти хотя бы какое-то имущество».

Гладков ответил, что пока предоставить вышку невозможно, так как есть угроза обрушения. Могут погибнуть люди, которые поднимутся.

Поднимитесь вы, погибнете. Поднимутся спасатели, погибнут спасатели. Поэтому решение не принимается не потому, что кто-то забыл о вас, а потому, что физически это сделать невозможно. Постараемся оказать помощь индивидуальную. Рассмотрим возможности оказания помощи. Те решения, которые приняты на федеральном и региональном уровне по выплатам за полную потерю имущество, вы получите обязательно.
Вячеслав Гладков
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