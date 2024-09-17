«Ждём вышку, чтобы попасть в развалины»: жители Шебекино обратились к Гладкову

Posted 17 сентября, 17:01
Published 17 сентября, 17:01
Modified 17 сентября, 17:03
Updated 17 сентября, 17:03
К губернатору обратилась жительница дома на улице Шумилова в Шебекино. Она рассказала, что люди ждут «обещанную вышку, чтобы попасть в развалины, которые остались от квартиры, и спасти хотя бы какое-то имущество».
Гладков ответил, что пока предоставить вышку невозможно, так как есть угроза обрушения. Могут погибнуть люди, которые поднимутся.
Поднимитесь вы, погибнете. Поднимутся спасатели, погибнут спасатели. Поэтому решение не принимается не потому, что кто-то забыл о вас, а потому, что физически это сделать невозможно. Постараемся оказать помощь индивидуальную. Рассмотрим возможности оказания помощи. Те решения, которые приняты на федеральном и региональном уровне по выплатам за полную потерю имущество, вы получите обязательно.
Вячеслав Гладков