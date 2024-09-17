Вторая весна: почему в Белгороде осенью расцвели каштаны?

Posted 17 сентября, 11:07
Published 17 сентября, 11:07
Modified 17 сентября, 11:07
Updated 17 сентября, 11:07
Необычное для осени явление заметили белгородцы на Свято-Троицком бульваре. Там расцвели каштаны. Соцветия хоть и не такие пышные как в мае, но всё равно радуют глаз.
В прошлом году в Белгородской области они тоже цвели, как и яблоня с вишней. Всё из-за тёплой погоды — осенью 2023 года она держалась до конца сентября. Похожий прогноз погоды синоптики дают и в текущем году.
Каштаны для белгородцев — больная тема. В 2019-м деревья атаковал охридский минёр, известный также как каштановая минирующая моль. Спасти их можно было только с помощью специальных инъекций, но применять их в населённых пунктах запрещено.
Тогда бывший мэр Белгорода Юрий Галдун предложил не лечить их за дёшево, а срубить за дорого. Так можно было бы исключить возможную угрозу, в том числе и для человека. На месте каштанов было решено высадить липы. Они в итоге тоже заболели, но краевым некрозом — грибковым заболеванием, которое можно вылечить, регулярно обрабатывая деревья.