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Posted 17 сентября, 11:07

Published 17 сентября, 11:07

Modified 17 сентября, 11:07

Updated 17 сентября, 11:07

Каштаны расцвели в Белгороде

Вторая весна: почему в Белгороде осенью расцвели каштаны?

17 сентября 2024, 11:07
Фото: «ВЕСТИ.Белгород»
Каштаны расцвели в Белгороде

Цветущие каштаны заметили в Белгороде

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Новости Белгорода
В этом году в Белгороде случилось необычное явление — каштаны, которые обычно цветут весной, распустились осенью. Может ли это цветение быть признаком проблем со здоровьем у растений, ведь пару лет назад каштаны уже массово вырубали в областной столице?

Необычное для осени явление заметили белгородцы на Свято-Троицком бульваре. Там расцвели каштаны. Соцветия хоть и не такие пышные как в мае, но всё равно радуют глаз.

В прошлом году в Белгородской области они тоже цвели, как и яблоня с вишней. Всё из-за тёплой погоды — осенью 2023 года она держалась до конца сентября. Похожий прогноз погоды синоптики дают и в текущем году.

Каштаны для белгородцев — больная тема. В 2019-м деревья атаковал охридский минёр, известный также как каштановая минирующая моль. Спасти их можно было только с помощью специальных инъекций, но применять их в населённых пунктах запрещено.

Тогда бывший мэр Белгорода Юрий Галдун предложил не лечить их за дёшево, а срубить за дорого. Так можно было бы исключить возможную угрозу, в том числе и для человека. На месте каштанов было решено высадить липы. Они в итоге тоже заболели, но краевым некрозом — грибковым заболеванием, которое можно вылечить, регулярно обрабатывая деревья.

Видео: «ВЕСТИ.Белгород». Каштаны расцвели в Белгороде
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