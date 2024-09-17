Вторая весна: почему в Белгороде осенью расцвели каштаны?

Тогда бывший мэр Белгорода Юрий Галдун предложил не лечить их за дёшево, а срубить за дорого. Так можно было бы исключить возможную угрозу, в том числе и для человека. На месте каштанов было решено высадить липы. Они в итоге тоже заболели, но краевым некрозом — грибковым заболеванием, которое можно вылечить, регулярно обрабатывая деревья.