Сотрудники Стойленского ГОКа поучаствовали в соревнованиях по летней рыбалке

Posted 17 сентября, 11:09
Published 17 сентября, 11:09
Modified 17 сентября, 11:17
Updated 17 сентября, 11:17
Взвесив улов каждого участника, судьи записывали результат в итоговый протокол. Пока судейская коллегия определяла победителя, гостей и участников угощали пирожками.
Самыми удачливыми рыбаками стали сотрудники цеха автоматизации и метрологии Алексей Барышев и Дмитрий Тиняков с уловом в 2 кг 315 гр.
Второе место с результатом 2 кг 95 гр заняли сотрудник цеха сетей и подстанций Юрий Долженков и Алексей Холтобин из цеха по техническому обслуживанию и ремонту горного оборудования. Алексей также выловил самую крупную рыбу — щуку весом в 1 кг 755 грамм.
Третье место, выловив 1 кг 665 гр рыбы, заняли Максим Сотников из цеха по техническому обслуживанию и ремонту дробильного оборудования и Никита Щербинин из цеха по техническому обслуживанию и ремонту горного оборудования.
Все победители фестиваля отмечены почетными грамотами и подарками.
В феврале Стойленский ГОК организовал для работников фестиваль зимней рыбной ловли. В этом году стойленцы поучаствовали в семейных соревнованиях по боулингу, сплаве на байдарках, лыжной эстафете, турнире по керлингу и других активностях.
Также продолжается традиционная корпоративная спартакиада по 15 видам спорта. Спортивный сезон продолжат соревнования по шахматам, двоеборье и армрестлинг.