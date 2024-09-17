Сотрудники Стойленского ГОКа поучаствовали в соревнованиях по летней рыбалке

В феврале Стойленский ГОК организовал для работников фестиваль зимней рыбной ловли. В этом году стойленцы поучаствовали в семейных соревнованиях по боулингу, сплаве на байдарках, лыжной эстафете, турнире по керлингу и других активностях.

Также продолжается традиционная корпоративная спартакиада по 15 видам спорта. Спортивный сезон продолжат соревнования по шахматам, двоеборье и армрестлинг.