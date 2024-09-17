bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 сентября, 11:09

Published 17 сентября, 11:09

Modified 17 сентября, 11:17

Updated 17 сентября, 11:17

Фестиваль рыбной ловли

Сотрудники Стойленского ГОКа поучаствовали в соревнованиях по летней рыбалке

17 сентября 2024, 11:09
Фото: Пресс-служба СГОК
Фестиваль рыбной ловли
Сюжет
Новости Белгорода
Сотрудники Стойленского ГОКа поучаствовали в соревнованиях по летней рыбалке, которые прошли на пруду Запольное в селе Роговатое в субботу 14 сентября. Любители рыбной ловли разделились на 11 команд. За четыре часа им предстояло показать свое рыболовное мастерство.

Ловить разрешалось на одну удочку с любыми снастями. Победителей определяли по весу улова в командном зачете, а также по весу самой крупной рыбы.

Взвесив улов каждого участника, судьи записывали результат в итоговый протокол. Пока судейская коллегия определяла победителя, гостей и участников угощали пирожками.
Самыми удачливыми рыбаками стали сотрудники цеха автоматизации и метрологии Алексей Барышев и Дмитрий Тиняков с уловом в 2 кг 315 гр.

Второе место с результатом 2 кг 95 гр заняли сотрудник цеха сетей и подстанций Юрий Долженков и Алексей Холтобин из цеха по техническому обслуживанию и ремонту горного оборудования. Алексей также выловил самую крупную рыбу — щуку весом в 1 кг 755 грамм.

Третье место, выловив 1 кг 665 гр рыбы, заняли Максим Сотников из цеха по техническому обслуживанию и ремонту дробильного оборудования и Никита Щербинин из цеха по техническому обслуживанию и ремонту горного оборудования.

Все победители фестиваля отмечены почетными грамотами и подарками.

В феврале Стойленский ГОК организовал для работников фестиваль зимней рыбной ловли. В этом году стойленцы поучаствовали в семейных соревнованиях по боулингу, сплаве на байдарках, лыжной эстафете, турнире по керлингу и других активностях.
Также продолжается традиционная корпоративная спартакиада по 15 видам спорта. Спортивный сезон продолжат соревнования по шахматам, двоеборье и армрестлинг.

Фестиваль рыбной ловлиФестиваль рыбной ловли
Фестиваль рыбной ловлиФестиваль рыбной ловли
Фестиваль рыбной ловлиФестиваль рыбной ловли
Фестиваль рыбной ловли. Фото: Пресс-служба СГОК
Стойленский ГОК и фонд «Милосердие» поддерживают спортсменов-любителей бега
Узнать подробнее
Читайте также:
Сотрудник Стойленского ГОКа стал лауреатом премии «Одарённость» главы Старого ОсколаСтойленский ГОК обновляет грузоподъемное оборудованиеСтойленский ГОК и фонд «Милосердие» помогают популяризировать народные ремёсла
#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Белгород
Подпишитесь
Популярное