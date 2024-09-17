РЭО: 60% россиян видят положительные изменения в сфере обращения с отходами

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев сообщил, что в мае текущего года по поручению РЭО было проведено социологическое исследование, целью которого было проверить эффективность реализуемых мер в рамках реформы обращения с твердыми коммунальными отходами. В ходе опроса был проанализирован взгляд россиян на данную реформу и их уровень осведомленности о ней. Как отметил Буцаев, исследование дало возможность провести всесторонний анализ положения дел в отрасли обращения с ТКО, раздельного сбора и просветительской деятельности в регионах Российской Федерации и федеральных округах. Также было важно оценить культуру обращения с ТКО. Об этом пишет 56orb.