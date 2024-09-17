РЭО: 60% россиян видят положительные изменения в сфере обращения с отходами

Posted 17 сентября, 07:46
Published 17 сентября, 07:46
Modified 17 сентября, 07:46
Updated 17 сентября, 07:46
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев сообщил, что в мае текущего года по поручению РЭО было проведено социологическое исследование, целью которого было проверить эффективность реализуемых мер в рамках реформы обращения с твердыми коммунальными отходами. В ходе опроса был проанализирован взгляд россиян на данную реформу и их уровень осведомленности о ней. Как отметил Буцаев, исследование дало возможность провести всесторонний анализ положения дел в отрасли обращения с ТКО, раздельного сбора и просветительской деятельности в регионах Российской Федерации и федеральных округах. Также было важно оценить культуру обращения с ТКО. Об этом пишет 56orb.
Согласно результатам опроса, свыше половины респондентов (60,7%) заявляют о наличии улучшений в сфере обращения с отходами на протяжении последних двух лет (35,6% — «скорее да», 25,1% — «да»). Чаще такие ответы дают жители сельской местности, а также проживающие в Центральном, Приволжском и Уральском федеральных округах.
Россияне в целом хорошо осведомлены о просветительской работе в области обращения с ТКО. Так, 28,1% знают о специальных образовательных программах, 55,5% — о волонтерских кампаниях, направленных на улучшение экологической осведомленности. Однако, 71,1% и 43,4% респондентов не знакомы с такими инициативами.
Наибольший интерес к акциям, способствующим повышению экологической культуры, проявляют молодые люди в возрасте до 24 лет: представители этой группы лучше осведомлены о подобных мероприятиях и более активно участвуют в них.
Значительно больше осведомлены о различных акциях, но не участвуют в них люди старше 55 лет. Несколько ниже уровень информированности о просветительских инициативах и мероприятиях среди населения в возрасте от 25 до 44 лет, а также жителей сельских районов.
На уровне регионов меньше всего информации по обоим показателям было зафиксировано у респондентов из Центрального федерального округа, Южного федерального округа и новых территорий.
Опрос был проведен по телефону среди граждан России старше 18 лет, живущих в 89 субъектах Федерации. В исследовании приняли участие 8906 человек.