«Пятерочка» подарила спортивный инвентарь школе из Белгородской области

«Мы до сих пор не можем поверить в такую удачу и выражаем искреннюю благодарность „Здоровой Олимпиаде“ и торговой сети. И дети, и учителя в восторге от нового спортивного инвентаря. Без сторонней помощи наша маленькая сельская школа не смогла бы приобрести это оборудование. Подобная поддержка стала для нас жизненно необходимым толчком вперёд. Теперь уроки физкультуры и ОБЖ, а также турпоходы, соревнования и спортивные кружки для учеников и их родителей выйдут совсем на другой уровень», — комментирует Валентина Тульская, старший вожатый МБОУ «Глинновской средней общеобразовательной школы».