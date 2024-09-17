«Пятерочка» подарила спортивный инвентарь школе из Белгородской области

Posted 17 сентября, 10:50
Published 17 сентября, 10:50
Modified 17 сентября, 10:52
Updated 17 сентября, 10:52
Небольшая школа с 42 учениками из села Глинное в Белгородской области продемонстрировала, что единство, энтузиазм и любовь к спорту могут привести к отличному результату. По итогам «Здоровой Олимпиады» учебное заведение получило необходимое спортивное оборудование: теннисный стол, гантели, наборы для бадминтона, гимнастические обручи, туристические палатки, лыжные комплекты и многое другое.
Школьники МБОУ «Глинновская СОШ» активно участвуют в разнообразных спортивных мероприятиях. Постоянное взаимодействие между одноклассниками всех возрастных групп укрепляет веру в себя и объединяет в достижении общей цели. Руководство учебного учреждения со своей стороны делает все, чтобы каждый из учеников чувствовал свою значимость. Такой стимул помогает ребятам никогда не сдаваться, даже если соперники часто старше и физически сильнее их.
«Мы до сих пор не можем поверить в такую удачу и выражаем искреннюю благодарность „Здоровой Олимпиаде“ и торговой сети. И дети, и учителя в восторге от нового спортивного инвентаря. Без сторонней помощи наша маленькая сельская школа не смогла бы приобрести это оборудование. Подобная поддержка стала для нас жизненно необходимым толчком вперёд. Теперь уроки физкультуры и ОБЖ, а также турпоходы, соревнования и спортивные кружки для учеников и их родителей выйдут совсем на другой уровень», — комментирует Валентина Тульская, старший вожатый МБОУ «Глинновской средней общеобразовательной школы».
«Учителя школы не только обучают детей, но и вкладывают свои силы в развитие школы, выполняя колоссальную работу, которая остаётся незамеченной. Запуская проект „Здоровая Олимпиада“ мы хотели показать детям и взрослым, что здоровый образ жизни доступен каждому, а также помочь и оказать финансовую поддержку самым активным учебным заведениям. Мы гордимся тем, что можем не только привить подрастающему поколению правильные привычки, но и сделать процесс обучения комфортным. Желаем ученикам „Глинновской СОШ“ спортивных успехов и новых побед», — комментирует Екатерина Демешко, менеджер направления устойчивого развития торговой сети «Пятёрочка».
«Здоровая Олимпиада» проводится совместно с Роспотребнадзором и запущена торговой сетью на базе программы устойчивого развития «Пятёрочка с заботой». Мероприятие является частью бесплатного образовательного проекта «Школа питания», в котором с 1 октября могут принять участие педагоги и ученики со всей России.