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Posted 17 сентября, 09:33

Published 17 сентября, 09:33

Modified 17 сентября, 09:33

Updated 17 сентября, 09:33

Трагедия произошла на одном из предприятий Белгородской области

Пскович случайно убил белгородца, задавив его грузовиком

17 сентября 2024, 09:33
Фото: 1MI
Трагедия произошла на одном из предприятий Белгородской области
Сюжет
Уголовное дело
Мужчина, работая на одном из белгородских предприятий, не заметил на дороге белгородца и наехал на него, из-за чего тот позднее скончался. Подробности сообщили в региональном следкоме.

Житель Псковской области 13 сентября текущего года находился на предприятии Алексеевского горокруга и загружал товар в грузовик с прицепом. После выполнения работы мужчина сел за руль грузовика и начал сдавать назад, но наехал на оказавшегося сзади жителя. Тот получил травмы, от которых позднее скончался.

На фигуранта составили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Санкции статьи предусматривают исправительные или принудительные работы, либо органичение или лишение свободы — каждый из вида наказания на срок до двух лет.

В настоящее время выясняются все продробности произошедшего.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Происшествия#Уголовное дело#Смерть по неосторожности#Белгород#Алексеевский горокруг#Псков
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