Пскович случайно убил белгородца, задавив его грузовиком

Житель Псковской области 13 сентября текущего года находился на предприятии Алексеевского горокруга и загружал товар в грузовик с прицепом. После выполнения работы мужчина сел за руль грузовика и начал сдавать назад, но наехал на оказавшегося сзади жителя. Тот получил травмы, от которых позднее скончался.