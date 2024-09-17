Пскович случайно убил белгородца, задавив его грузовиком

Posted 17 сентября, 09:33
Published 17 сентября, 09:33
Modified 17 сентября, 09:33
Updated 17 сентября, 09:33
Житель Псковской области 13 сентября текущего года находился на предприятии Алексеевского горокруга и загружал товар в грузовик с прицепом. После выполнения работы мужчина сел за руль грузовика и начал сдавать назад, но наехал на оказавшегося сзади жителя. Тот получил травмы, от которых позднее скончался.
На фигуранта составили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Санкции статьи предусматривают исправительные или принудительные работы, либо органичение или лишение свободы — каждый из вида наказания на срок до двух лет.
В настоящее время выясняются все продробности произошедшего.