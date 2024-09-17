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Posted 17 сентября, 13:24

Published 17 сентября, 13:24

Modified 17 сентября, 13:24

Updated 17 сентября, 13:24

«Электронная регистратура» снова сбоит

Онлайн-запись к врачу снова не работает. Что говорят в белгородском минздраве?

17 сентября 2024, 13:24
Фото: Изображение Midjourney
«Электронная регистратура» снова сбоит

Глава белгородского минздрава ответил на жалобы на «электронную регистратуру»

Сюжет
Медицина
Белгородцы снова сталкиваются с проблемами при попытке использовать «электронную регистратуру». По словам главы минздрава Андрея Иконникова, это связано с нестабильной работой сервисов. Аналогичную проблему наблюдали месяц назад. Как быстро устранят в этот раз?

Сайт «электронной регистратуры» снова не работает, жалуются белгородцы. Появляется та же самая ошибка, что и месяц назад. Тогда сбой на региональном портале продлился несколько дней, хотя власти направили обращение в техподдержку, чтобы проблему поскорее устранили.

В этот раз глава белгородского минздрава Андрей Иконников объяснил проблему нестабильной работой сервисов esia.gosuslugi.ru. Из-за этого пользователи портала er.zdrav31.ru не могут авторизоваться.

Заявка на устранение технических неполадок уже сформирована, утверждает министр. Специалисты уже занимаются решением.

Пока работа «электронной регистратуры» не вернётся в прежний режим, белгородцы могут обратиться в единую службу оперативной помощи гражданам по номеру 122.

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