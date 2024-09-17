Онлайн-запись к врачу снова не работает. Что говорят в белгородском минздраве?

Сайт «электронной регистратуры» снова не работает, жалуются белгородцы. Появляется та же самая ошибка, что и месяц назад. Тогда сбой на региональном портале продлился несколько дней, хотя власти направили обращение в техподдержку, чтобы проблему поскорее устранили.