Онлайн-запись к врачу снова не работает. Что говорят в белгородском минздраве?

Posted 17 сентября, 13:24
Published 17 сентября, 13:24
Modified 17 сентября, 13:24
Updated 17 сентября, 13:24
Сайт «электронной регистратуры» снова не работает, жалуются белгородцы. Появляется та же самая ошибка, что и месяц назад. Тогда сбой на региональном портале продлился несколько дней, хотя власти направили обращение в техподдержку, чтобы проблему поскорее устранили.
В этот раз глава белгородского минздрава Андрей Иконников объяснил проблему нестабильной работой сервисов esia.gosuslugi.ru. Из-за этого пользователи портала er.zdrav31.ru не могут авторизоваться.
Заявка на устранение технических неполадок уже сформирована, утверждает министр. Специалисты уже занимаются решением.
Пока работа «электронной регистратуры» не вернётся в прежний режим, белгородцы могут обратиться в единую службу оперативной помощи гражданам по номеру 122.