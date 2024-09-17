Не только Москва: где в России самые большие зарплаты

Posted 17 сентября 2024, 08:02
Published 17 сентября 2024, 08:02
Modified 2 октября 2024, 07:49
Updated 2 октября 2024, 07:49
Социологи компании Avito провели исследование и выяснили: самые высокие средние зарплаты в России предлагают в Москве и Екатеринбурге. Высокие позиции в рейтинге по уровню зарплат заняли Казань, Тюмень, Ростов, Нижний Новгород и, как ни странно, Псков.
Средняя предлагаемая зарплата в России летом составляет 67,2 тысячи рублей. Однако стоит учитывать, что эта сумма может отличаться от номинальной зарплаты, которая включает в себя премии, бонусы, компенсационные и другие выплаты.
Так, в Москве начинающим специалистам предлагают в среднем 78,2 тысячи рублей. В Нижнем Новгороде начинающему специалисту на оборонном предприятии могут предложить зарплату в размере 50 тысяч рублей.
Однако для российских регионов по-прежнему характерно неравенство по уровню зарплат, когда на одних и тех же должностях получают зарплаты, отличающиеся на порядки.
Следует учитывать и специфику кадровой политики Авито. Корпорация предлагает по большей части вакансии для самозанятых, а также сотрудников частных фирм и практически не учитывает потребности рынка труда бюджетных учреждений. Таким образом, социологическое исследование по зарплатам от Авито предполагает выводы только на ограниченной эмпирической базе.
С начала 2024 года в России повысят МРОТ до 22,4 тысячи рублей — это рост на 16,6%, который должен сказаться и на общем уровне зарплат. При том регионы могут вводить свой минимальный размер оплаты труда, который должен быть не меньше федерального.
А что в Белгородской области? Хорошей зарплатой могут похвастаться белгородские айтишники, которые получают в среднем больше 100 тысяч рублей. Солидно зарабатывают врачи-флебологи, инженеры-конструкторы и директора магазинов. При этом больше 24% белгородцев — высокооплачиваемые работники, получающие зарплату больше средней по стране. По этому показателю регион занял 36-е место.