Михайловский стандарт

От этой обыденной, но требующей внимания работы во многом зависит будут ли вращаться мельницы — сердце обогатительной фабрики. Обаятельная и трудолюбивая Михайлова на любом участке трудится на совесть. О наградах никогда не задумывалась, тем не менее их немало. Не так давно губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вручил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Впрочем, Валентина каждое личное поощрение считает общей заслугой: