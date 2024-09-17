Михайловский стандарт

Posted 17 сентября, 12:08
Published 17 сентября, 12:08
Modified 27 сентября, 12:20
Updated 27 сентября, 12:20
Слова удивили: а как по-другому? Иначе она не умеет. Потому и запомнилась высокая оценка от старшего коллеги.
— Мне доверяют, значит, подвести нельзя. 39 лет стараюсь держать планку, — улыбается машинист насосных установок обогатительной фабрики.
Она родилась в селе Палатово Красногвардейского района. После школьного выпускного «за профессией» отправилась в Старый Оскол — вместе с подругами.
— Специальность выбрала за компанию, — признаётся Валентина. — Стала обогатителем широкого профиля. Пришла на практику на Лебединский ГОК да так и осталась.
Знакомство с производством оказало на 17-летнюю девчонку сильное впечатление:
— Завели на пятнадцатую отметку (там позже оборудовали смотровую площадку) — аж дыхание перехватило от масштабов!
Оформили машинистом конвейера. Валентина следила за подачей руды на питатель, конвейеры, контролировала непрерывный поток продукции, регулировала ленту, лопатой убирала просыпи, водой из шланга смывала грязь.
— Коллеги и наставник — машинист мельниц Андрей Бугаев — оберегали и спешили помочь. А я, привычная к физическому труду, уверяла, что сама в силах и тяжёлые шланги перенести, и просыпь убрать. Выполняла всё беспрекословно, старалась, — рассказывает Валентина Михайлова.
Усердную практикантку заметили и пригласили на постоянную работу.
Зима 1985 года выдалась небывало снежной. В один из февральских дней осадки толстым одеялом накрыли рельсы — «вертушки» не могли пройти. Фабрика встала.
— На расчистку железнодорожных путей вывели весь комбинат. Поделили на группы. Нашей «бригадой» руководил начальник смены Юрий Михайлов, — вспоминает встречу с будущим супругом Валентина.
Молодые люди обратили друг на друга внимание, но познакомиться не решились. Судьба дала второй шанс: вчерашнюю практикантку направили работать в смену к Юрию. Через год они сыграли свадьбу.
Валентина Михайлова трудилась на конвейере, позже освоила работу машиниста эксгаустера, а сегодня отвечает за бесперебойный ход насосных установок:
— Обслуживаем маслостанции, которые подают смазывающий материал на мельницы цеха № 1. Контролируем состояние насосов: чтобы не было утечек, проливов, уровень масла оставался в норме, — поясняет она.
От этой обыденной, но требующей внимания работы во многом зависит будут ли вращаться мельницы — сердце обогатительной фабрики. Обаятельная и трудолюбивая Михайлова на любом участке трудится на совесть. О наградах никогда не задумывалась, тем не менее их немало. Не так давно губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вручил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Впрочем, Валентина каждое личное поощрение считает общей заслугой:
— На участке маслосмазки наша команда из пяти человек — механик Валерий Евдокимов, слесари Сергей Чуев и Александр Меченков, я и моя напарница Татьяна Лысенко, — как пальцы на ладони: вместе работаем на общее дело.
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