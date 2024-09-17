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Posted 17 сентября, 12:01

Published 17 сентября, 12:01

Modified 17 сентября, 12:01

Updated 17 сентября, 12:01

Ремонт крыши в Строителе закончился трагедией

Материалы дела о смерти двух братьев под Белгородом передали в суд

17 сентября 2024, 12:01
Фото: 1MI
Ремонт крыши в Строителе закончился трагедией
Сюжет
Уголовное дело
Братья решили подзаработать, поэтому составили договор с местным предпринимателем по замене кровли в четырёхэтажном доме. Однако тот не позаботился об их безопасности, из-за чего белгородцы скончались. Подробности сообщили в региональном следкоме.

Житель Белгородской области в качестве субподряда привлёк двух рабочих к замене кровли на четырёхэтажном жилом доме в Строителе. Однако белгородец не провёл обучение, не проверил знания рабочих о безопасности труда, а также не выдал им необходимую индивидуальную защиту.

Из-за этого 27 июля прошлого года 22-летний рабочий сорвался с крыши и скончался на месте. Его 21-летний брат тоже упал с крыши во время работ, но скончался чуть позже — в отделении медицинского учреждения.

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В отношении обвиняемого возбудили уголовное дело по части 3 статьи 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц»). Все необходимые данные по делу уже оказались собраны, вскоре материалы отправят в суд на рассмотрение.

Ранее стало известно, якобы предприниматель не заключал с погибшими трудовые договоры, однако позже апелляционный суд установил обратное.

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