Материалы дела о смерти двух братьев под Белгородом передали в суд

Posted 17 сентября, 12:01
Published 17 сентября, 12:01
Modified 17 сентября, 12:01
Updated 17 сентября, 12:01
Житель Белгородской области в качестве субподряда привлёк двух рабочих к замене кровли на четырёхэтажном жилом доме в Строителе. Однако белгородец не провёл обучение, не проверил знания рабочих о безопасности труда, а также не выдал им необходимую индивидуальную защиту.
Из-за этого 27 июля прошлого года 22-летний рабочий сорвался с крыши и скончался на месте. Его 21-летний брат тоже упал с крыши во время работ, но скончался чуть позже — в отделении медицинского учреждения.
В отношении обвиняемого возбудили уголовное дело по части 3 статьи 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц»). Все необходимые данные по делу уже оказались собраны, вскоре материалы отправят в суд на рассмотрение.
Ранее стало известно, якобы предприниматель не заключал с погибшими трудовые договоры, однако позже апелляционный суд установил обратное.