Итальянские правоохранители изъяли 47 млн пиратских видеоигр

В отделе по борьбе с экономическими преступлениями отметили, что торговля пиратскими видеоиграми, популярными в 80-х и 90-х годах, в последние годы стала крупным бизнесом. Видеоигры и консоли продаются за тысячи долларов. Так, в 2021 году копию Super Mario 64 продали более чем за 1,5 миллиона долларов, а Super Mario Bros. — за два миллиона долларов.