Итальянские правоохранители изъяли 47 млн пиратских видеоигр

Posted 17 сентября, 08:01
Published 17 сентября, 08:01
Modified 17 сентября, 08:03
Updated 17 сентября, 08:03
Консоли были произведены в Китае, их параметры не соответствовали стандартам безопасности ЕС. Общая стоимость этих устройств — 47,5 млн евро, передает newkhakasiya.online.
В числе пиратских видеоигр — Super Mario Bros. и Street Fighter. Вся продукция была уничтожена, а 9 граждан Италии арестованы за торговлю контрафактными товарами. Им может грозить до 8 лет лишения свободы.
В отделе по борьбе с экономическими преступлениями отметили, что торговля пиратскими видеоиграми, популярными в 80-х и 90-х годах, в последние годы стала крупным бизнесом. Видеоигры и консоли продаются за тысячи долларов. Так, в 2021 году копию Super Mario 64 продали более чем за 1,5 миллиона долларов, а Super Mario Bros. — за два миллиона долларов.
Туринская полиция предупреждает, что пиратские устройства нарушают авторские права и являются небезопасными для пользователей, поскольку не соответствует установленным техстандартам.