ФОМС и Фонд социального медстрахования Казахстана начали сотрудничество

Posted 17 сентября, 11:53
Published 17 сентября, 11:53
Modified 17 сентября, 11:53
Updated 17 сентября, 11:53
Документ был подписан председателем ФОМС Ильёй Баланиным и главой Фонда социального медстрахования Казахстана Абылкаиром Скаковым. Баланин сообщил, что ФОМС сотрудничает с партнёрами из Казахстана достаточно давно. У фонда имеется обширный опыт, включая эффективные решения и подходы к управлению и финансированию системы ОМС. Обмен опытом и лучшими практиками будет способствовать развитию обеих организаций, передает ria.ru.
Стороны договорились обмениваться опытом в области ОМС, а также участвовать в совместных мероприятиях. В своём докладе Баланин отметил, что использование средств ОМС для реализации государственных программ и проектов способствует формированию здорового образа жизни россиян, увеличению ожидаемой продолжительности жизни, повышению рождаемости и воспитанию здорового поколения.