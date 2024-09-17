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Posted 17 сентября, 11:53

Published 17 сентября, 11:53

Modified 17 сентября, 11:53

Updated 17 сентября, 11:53

ФОМС и Фонд социального медстрахования Казахстана начали сотрудничество

ФОМС и Фонд социального медстрахования Казахстана начали сотрудничество

17 сентября 2024, 11:53
Фото: пресс-служба ФОМС
Российский Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) и Фонд социального медицинского страхования Республики Казахстан подписали меморандум о сотрудничестве и взаимодействии в сфере ОМС.

Документ был подписан председателем ФОМС Ильёй Баланиным и главой Фонда социального медстрахования Казахстана Абылкаиром Скаковым. Баланин сообщил, что ФОМС сотрудничает с партнёрами из Казахстана достаточно давно. У фонда имеется обширный опыт, включая эффективные решения и подходы к управлению и финансированию системы ОМС. Обмен опытом и лучшими практиками будет способствовать развитию обеих организаций, передает ria.ru.

Стороны договорились обмениваться опытом в области ОМС, а также участвовать в совместных мероприятиях. В своём докладе Баланин отметил, что использование средств ОМС для реализации государственных программ и проектов способствует формированию здорового образа жизни россиян, увеличению ожидаемой продолжительности жизни, повышению рождаемости и воспитанию здорового поколения.

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