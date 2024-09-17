ФОМС и Фонд социального медстрахования Казахстана начали сотрудничество

Документ был подписан председателем ФОМС Ильёй Баланиным и главой Фонда социального медстрахования Казахстана Абылкаиром Скаковым. Баланин сообщил, что ФОМС сотрудничает с партнёрами из Казахстана достаточно давно. У фонда имеется обширный опыт, включая эффективные решения и подходы к управлению и финансированию системы ОМС. Обмен опытом и лучшими практиками будет способствовать развитию обеих организаций, передает ria.ru.