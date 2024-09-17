Буклеты-памятки находят жители Белгорода в почтовых ящиках: что в них?

Отметим, что авторы буклетов нигде не указаны. Непонятно и на какие деньги они напечатаны. Вчера Вячеслав Гладков пожаловался на один из таких буклетов, но про компенсации за повреждения автомобилей. Они должны быть в каждом подъезде, ведь жители, по словам губернатора, не знают о полагающихся выплатах.