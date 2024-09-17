Буклеты-памятки находят жители Белгорода в почтовых ящиках: что в них?

Posted 17 сентября, 13:01
Published 17 сентября, 13:01
Modified 17 сентября, 13:03
Updated 17 сентября, 13:03
Белгородцы начали находить памятку для жителей, чьи дома попали под атаку ВСУ. Одну из таких обнаружила в своём ящике журналистка Бел.Ру.
Тут есть номера экстренных служб: скорой помощи, полиции, пожарных, единый номер экстренных служб и горячая линия по информированию граждан.
На второй половине — инструкция для тех, чьё жильё пострадало. Она состоит из восьми пунктов:
Отметим, что авторы буклетов нигде не указаны. Непонятно и на какие деньги они напечатаны. Вчера Вячеслав Гладков пожаловался на один из таких буклетов, но про компенсации за повреждения автомобилей. Они должны быть в каждом подъезде, ведь жители, по словам губернатора, не знают о полагающихся выплатах.