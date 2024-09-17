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Posted 17 сентября, 13:01

Published 17 сентября, 13:01

Modified 17 сентября, 13:03

Updated 17 сентября, 13:03

Буклеты-памятки находят жители Белгорода в почтовых ящиках: что в них?

Буклеты-памятки находят жители Белгорода в почтовых ящиках: что в них?

17 сентября 2024, 13:01
Фото: bel.ru
Сюжет
Жилье
Власти сделали памятку для тех, чьи дома пострадали из-за обстрелов. Белгородцы начали находить буклеты в почтовых ящиках. Что они из себя представляют?

Белгородцы начали находить памятку для жителей, чьи дома попали под атаку ВСУ. Одну из таких обнаружила в своём ящике журналистка Бел.Ру.

Тут есть номера экстренных служб: скорой помощи, полиции, пожарных, единый номер экстренных служб и горячая линия по информированию граждан.

На второй половине — инструкция для тех, чьё жильё пострадало. Она состоит из восьми пунктов:

  1. Сообщите по телефону 112 и в органы местного самоуправления. Оперативные службы зарегистрируют происшествие
  2. Представители от администрации поселения/города проведут первичный осмотр дома/квартиры и подготовят акт поврежденного имущества
  3. Если повреждения не критичные, то восстановлением жилья займётся администрация
  4. В течение дня повреждённые оконные конструкции временно закрываются плёнкой. В течение недели специалисты демонтируют повреждённые конструкции и установят новые
  5. Если после осмотра дома прошло более 7 дней и никто не приехал на восстановление, либо восстановительные работы затянулись, то администрация просит написать в личные сообщения оперштаба во «ВКонтакте»
  6. Если повреждены несущие конструкции дома/квартиры, представители от администрации отправят в министерство строительства Белгородской области заявку на проведение экспертизы
  7. Эксперты осмотрят домовладение и скажут, подлежит ли дом восстановлению. Если не подлежит, то специалисты министерства строительства Белгородской области внесут дом в реестр разрушенных от обстрелов ВСУ домовладений и направят всю документацию в Минстрой России
  8. После подтверждения финансирования от Минстроя России сотрудники свяжутся и разъяснят порядок реализации права на получение компенсации по утрате жилья

Отметим, что авторы буклетов нигде не указаны. Непонятно и на какие деньги они напечатаны. Вчера Вячеслав Гладков пожаловался на один из таких буклетов, но про компенсации за повреждения автомобилей. Они должны быть в каждом подъезде, ведь жители, по словам губернатора, не знают о полагающихся выплатах.

Двое — в реанимации: что происходит с раненными при вчерашнем обстреле белгородцами?
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#Алёна Мальцева#Жилье#Эксклюзив#Белгород#Восстановление#Памятка#Экстренные службы
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