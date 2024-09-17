Бабье лето закончилось? Температура в Белгороде начинает понижаться

Ранее дежурный синоптик Гидрометцентра Сергей Хатунцев отмечал, что аномально тёплая погода в Белгородской области сохраняется из-за Сибирского циклона, который задел регион своей юго-восточной периферией. Понижение температуры будет наблюдаться к 28 сентября, а холоднее нормы воздух будет уже в ноябре.