bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 сентября, 12:54

Published 17 сентября, 12:54

Modified 17 сентября, 12:54

Updated 17 сентября, 12:54

Жары в Белгородской области больше нет, но остаётся тепло

Бабье лето закончилось? Температура в Белгороде начинает понижаться

17 сентября 2024, 12:54
Фото: Изображение Midjourney
Жары в Белгородской области больше нет, но остаётся тепло

Температура в Белгороде не превысит +26 ˚С

Сюжет
Погода
В среду, 18 сентября, в Белгородской области прогнозируется переменная облачность. Максимальная температура воздуха составит +26 ˚С, сообщает региональное МЧС.

В среду, 18 сентября, в Белгородской области ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточного направления достигнет 4-9 м/с в тёмное время суток и 9-14 м/с — в дневное.

Температура воздуха на территории региона составит от +10 ˚С до +15 ˚С ночью и от +21 ˚С до +26 ˚С — днём.

Ранее дежурный синоптик Гидрометцентра Сергей Хатунцев отмечал, что аномально тёплая погода в Белгородской области сохраняется из-за Сибирского циклона, который задел регион своей юго-восточной периферией. Понижение температуры будет наблюдаться к 28 сентября, а холоднее нормы воздух будет уже в ноябре.

Белгородскую область накрыл Сибирский антициклон. Что это значит и есть ли угроза?
Узнать подробнее
Читайте также:
Температуры не упали, но будет ветер: чего ждать белгородцам от погоды во вторник?Жара +30 ˚С и сильный ветер: погода удивит белгородцев в пятницу, 13-гоБудут дожди? Что говорят синоптики о погоде в Белгороде
#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Погода#Тепло#Новости Белгорода#Прогноз погоды#Белгород#Бабье лето
Подпишитесь
Популярное