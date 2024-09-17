Бабье лето закончилось? Температура в Белгороде начинает понижаться

Posted 17 сентября, 12:54
Published 17 сентября, 12:54
Modified 17 сентября, 12:54
Updated 17 сентября, 12:54
В среду, 18 сентября, в Белгородской области ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточного направления достигнет 4-9 м/с в тёмное время суток и 9-14 м/с — в дневное.
Температура воздуха на территории региона составит от +10 ˚С до +15 ˚С ночью и от +21 ˚С до +26 ˚С — днём.
Ранее дежурный синоптик Гидрометцентра Сергей Хатунцев отмечал, что аномально тёплая погода в Белгородской области сохраняется из-за Сибирского циклона, который задел регион своей юго-восточной периферией. Понижение температуры будет наблюдаться к 28 сентября, а холоднее нормы воздух будет уже в ноябре.