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Posted 16 сентября, 13:06

Published 16 сентября, 13:06

Modified 16 сентября, 13:08

Updated 16 сентября, 13:08

Более 100 тысяч курян уже эвакуировались из курского приграничья

В Курской области эвакуируют населённые пункты в двух приграничных районах

16 сентября 2024, 13:06
Фото: 1MI
Более 100 тысяч курян уже эвакуировались из курского приграничья
Сюжет
Эвакуация
С начала вторжения ВСУ в Курскую область прошло больше месяца. Несмотря на заявления Минобороны РФ о продвижении российской армии и оттеснении украинских солдат, губернатор объявил об эвакуации ещё двух приграничных районов.

В Курской области эвакуируют ещё два района, которые находятся в 15-километровой зоне от государственной границы России и Украины. Об этом заявил губернатор региона Алексей Смирнов.

Речь идёт о Рыльском и Хомутовском районе. Решение о выезде жителей из населённых пунктов этих территорий принял курский оперштаб.

Координацию процесса выезда местных жителей возложили на силовые структуры, местную администрацию и дружинников курского центра «Патриот».

Напомним, что недавно командир спецназа «Ахмат» заявил об освобождении нескольких сёл в курском приграничье.

По состоянию на 6 сентября в ПВР размещены более 115 тысяч курян.

Командир спецназа «Ахмат»: несколько населённых пунктов освобождено в Курской области
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#Валерия Колесникова#Общество#Курская область#Эвакуация#Приграничные районы#Алексей Смирнов#Рыльский район#Хомутовский район
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