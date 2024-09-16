В Курской области эвакуируют населённые пункты в двух приграничных районах

Сюжет Эвакуация

С начала вторжения ВСУ в Курскую область прошло больше месяца. Несмотря на заявления Минобороны РФ о продвижении российской армии и оттеснении украинских солдат, губернатор объявил об эвакуации ещё двух приграничных районов.