В Курской области эвакуируют населённые пункты в двух приграничных районах

Posted 16 сентября, 13:06
Published 16 сентября, 13:06
Modified 16 сентября, 13:08
Updated 16 сентября, 13:08
В Курской области эвакуируют ещё два района, которые находятся в 15-километровой зоне от государственной границы России и Украины. Об этом заявил губернатор региона Алексей Смирнов.
Речь идёт о Рыльском и Хомутовском районе. Решение о выезде жителей из населённых пунктов этих территорий принял курский оперштаб.
Координацию процесса выезда местных жителей возложили на силовые структуры, местную администрацию и дружинников курского центра «Патриот».
Напомним, что недавно командир спецназа «Ахмат» заявил об освобождении нескольких сёл в курском приграничье.
По состоянию на 6 сентября в ПВР размещены более 115 тысяч курян.