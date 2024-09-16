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Posted 16 сентября, 10:50

Published 16 сентября, 10:50

Modified 16 сентября, 10:50

Updated 16 сентября, 10:50

По состоянию на март 2024 года в Белгороде было установлено 288 защитных модулей и 225 бетонных блоков

Укрытия в Белгороде стоят входом в ту сторону, откуда летят снаряды? Отвечает мэрия

16 сентября 2024, 10:50
Фото: bel.ru
По состоянию на март 2024 года в Белгороде было установлено 288 защитных модулей и 225 бетонных блоков

В мэрии ответили на претензии белгородцев по поводу размещения укрытий

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Новости Белгорода
Модульные укрытия — уже испытанный временем способ спастись при обстреле. Однако у некоторых белгородцев появились сомнения по поводу правильности размещения модульных конструкций. На претензии ответили в мэрии.

Белгородцы заметили, что некоторые укрытия установлены таким образом, что вход в них направлен в ту сторону, откуда летят снаряды ВСУ. Речь идёт о стороне Харьковской горы и Дубового.

«Кто до такого додумался, когда устанавливали? Или не проконтролировали, или „и так сойдёт“?» — поинтересовались местные жители.

В мэрии областного центра пояснили, что оценить баллистическую траекторию снарядов после изменения их направления в результате работы ПВО невозможно. Это подтверждают специалисты в данной области.

Снаряд может упасть с любой из сторон от укрытия, поэтому изменение места расположения на безопасность не влияет.

В том числе поэтому вход в укрытие не прямой, а с «препятствием» — искусственным углом. Если зайти внутрь, а не стоять в проёме, укрытие должно защитить людей при обстреле.

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