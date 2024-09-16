Укрытия в Белгороде стоят входом в ту сторону, откуда летят снаряды? Отвечает мэрия

Posted 16 сентября, 10:50
Published 16 сентября, 10:50
Modified 16 сентября, 10:50
Updated 16 сентября, 10:50
Белгородцы заметили, что некоторые укрытия установлены таким образом, что вход в них направлен в ту сторону, откуда летят снаряды ВСУ. Речь идёт о стороне Харьковской горы и Дубового.
«Кто до такого додумался, когда устанавливали? Или не проконтролировали, или „и так сойдёт“?» — поинтересовались местные жители.
В мэрии областного центра пояснили, что оценить баллистическую траекторию снарядов после изменения их направления в результате работы ПВО невозможно. Это подтверждают специалисты в данной области.
Снаряд может упасть с любой из сторон от укрытия, поэтому изменение места расположения на безопасность не влияет.
В том числе поэтому вход в укрытие не прямой, а с «препятствием» — искусственным углом. Если зайти внутрь, а не стоять в проёме, укрытие должно защитить людей при обстреле.