Спрятался, но не туда? В нескольких метрах от белгородца случился прилёт

Posted 16 сентября, 06:28
Published 16 сентября, 06:28
Modified 16 сентября, 06:30
Updated 16 сентября, 06:30
Ранним утром 16 сентября Белгород вновь попал под огонь ВСУ. Судя по звукам, по приграничному городу били кассетными боеприпасами. Сразу после атаки очевидцы стали публиковать фото и видео с последствиями.
На одной из видеозаписей видно, как мужчина, находясь на парковке у своей машины, сразу после громких звуков решил спрятаться в своём авто. Через несколько секунд после того, как его дверь захлопнулась, недалеко от него случился прилёт. Осколки и земля полетели прямо в лобовое стекло машины, где находился мужчина. Ещё немного — и прилёт мог случиться прямо в автомобиль жителя.
В каком состоянии находится белгородец, неизвестно. Всего при утренней атаке пострадали восемь человек. У одной женщины во время операции остановилось сердце, но её смогли спасти. Ей, вероятно, придётся ампутировать руку.