Спрятался, но не туда? В нескольких метрах от белгородца случился прилёт

На одной из видеозаписей видно, как мужчина, находясь на парковке у своей машины, сразу после громких звуков решил спрятаться в своём авто. Через несколько секунд после того, как его дверь захлопнулась, недалеко от него случился прилёт. Осколки и земля полетели прямо в лобовое стекло машины, где находился мужчина. Ещё немного — и прилёт мог случиться прямо в автомобиль жителя.