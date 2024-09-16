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Posted 16 сентября, 06:28

Published 16 сентября, 06:28

Modified 16 сентября, 06:30

Updated 16 сентября, 06:30

Последствия обстрела

Спрятался, но не туда? В нескольких метрах от белгородца случился прилёт

16 сентября 2024, 06:28
Фото: Telegram-канал «Жесть Белгород»
Последствия обстрела

В Сети опубликовали момент прилёта рядом с белгородцем

Сюжет
Новости Белгорода
Этим утром Белгород снова попал под огонь ВСУ, в результате чего пострадали восемь человек. В интернете появилась видеозапись с прилётом по улице Есенина: мужчина, услышав громкие звуки, решил спрятаться в своём авто. Взрыв произошёл в нескольких метрах от него.

Ранним утром 16 сентября Белгород вновь попал под огонь ВСУ. Судя по звукам, по приграничному городу били кассетными боеприпасами. Сразу после атаки очевидцы стали публиковать фото и видео с последствиями.

На одной из видеозаписей видно, как мужчина, находясь на парковке у своей машины, сразу после громких звуков решил спрятаться в своём авто. Через несколько секунд после того, как его дверь захлопнулась, недалеко от него случился прилёт. Осколки и земля полетели прямо в лобовое стекло машины, где находился мужчина. Ещё немного — и прилёт мог случиться прямо в автомобиль жителя.

В каком состоянии находится белгородец, неизвестно. Всего при утренней атаке пострадали восемь человек. У одной женщины во время операции остановилось сердце, но её смогли спасти. Ей, вероятно, придётся ампутировать руку.

Видео: Telegram-канал «Жесть Белгород». Момент прилёта на Есенина
Восемь человек ранены после утреннего обстрела Белгорода
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