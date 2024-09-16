РЭО организовал марафон экскурсий на объекты по обращению с ТКО в сентябре

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев подчеркнул, что предприятия, занимающиеся переработкой и утилизацией отходов, являются ключевыми элементами комплексной системы обращения с ТКО. Со стартом реформы в данной сфере началось активное строительство таких объектов. Однако экопросветительская работа также занимает важное место в преобразованиях. По словам Буцаева, РЭО в сотрудничестве с движением «Экосистема» запускает марафон экскурсий для активно участвующей в экологических инициативах молодежи. Это даст возможность экоактивистам подробно узнать о том, как функционирует экономика замкнутого цикла и как организована система обращения с отходами, пишет 56orb.ru.