РЭО организовал марафон экскурсий на объекты по обращению с ТКО в сентябре

Posted 16 сентября, 17:49
Published 16 сентября, 17:49
Modified 16 сентября, 17:49
Updated 16 сентября, 17:49
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев подчеркнул, что предприятия, занимающиеся переработкой и утилизацией отходов, являются ключевыми элементами комплексной системы обращения с ТКО. Со стартом реформы в данной сфере началось активное строительство таких объектов. Однако экопросветительская работа также занимает важное место в преобразованиях. По словам Буцаева, РЭО в сотрудничестве с движением «Экосистема» запускает марафон экскурсий для активно участвующей в экологических инициативах молодежи. Это даст возможность экоактивистам подробно узнать о том, как функционирует экономика замкнутого цикла и как организована система обращения с отходами, пишет 56orb.ru.
Как отмечается, в период проведения акции, с 16 по 26 сентября, запланировано более 20 экскурсий на объекты инфраструктуры по обращению с ТКО, расположенные в Волгоградской, Вологодской, Воронежской областях, городе Севастополе, а также в Красноярском крае, Московской, Псковской областях, Республике Удмуртия, Рязанской, Свердловской, Тамбовской, Тульской и Челябинской областях.
Сопредседатель движения «Экосистема» Андрей Руднев рассказал, что их представители в регионах активно участвуют в акциях РСО, проводят обучающие мероприятия по сортировке мусора. Таким образом, посещение объектов по обращению с ТКО будет хорошим дополнением к их деятельности, позволит им получить более полное представление о современных процессах обращения с отходами в стране. В экскурсиях планируется участие более трехсот экоактивистов из 17 регионов.