«Ребёнку можно спать не ложиться»: белгородцы жалуются на нагрузку в школах

Белгородцев же такой ответ не устроил. Они отметили, что личный кабинет на «Госуслугах» можно создать только после получения паспорта, который выдают в 14 лет. В семь же лет ребёнку приходится создавать запись на портале «Виртуальной школы» через «Госуслуги» родителей, а подтверждать регистрацию нужно через СМС, которая приходит на телефон. Мобильником же в свою очередь на уроках пользоваться нельзя.