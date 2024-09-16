«Ребёнку можно спать не ложиться»: белгородцы жалуются на нагрузку в школах

Posted 16 сентября 2024, 10:03
Published 16 сентября 2024, 10:03
Modified 16 сентября 2024, 10:03
Updated 16 сентября 2024, 10:03
Белгородка поинтересовалась в социальных сетях, для чего школьникам преподают алгоритмику. Её возмутило, что ребята на уроках должны создавать новые учётные записи через своих родителей для входа на уроках. Кроме того, ученики должны проходить задания на онлайн-платформе «Учи.ру».
«Для какой цели всё это сделано? Не школа стала, а бредятина. Дети скоро от слова „школа“ уже в саду в истерику впадать будут», — пожаловалась на нововведения белгородка.
Ей ответили в администрации Старооскольского округа. Они объяснили, для чего необходимы профили и что дают задания на сайте «Учи.ру».
«При авторизации в ИСОУ „Виртуальная школа“ ребёнок использует личный (не родительский) профиль подтверждённой учётной записи на портале „Госуслуги“, право создания которого распространено на всех граждан вне зависимости от возраста. Освоение учащимися программы „Алгоритмика“ и образовательной онлайн-платформы „Учи.ру“ способствует формированию у детей цифровых компетенций, которые являются необходимыми в современном обществе», — объяснили в администрации.
Белгородцев же такой ответ не устроил. Они отметили, что личный кабинет на «Госуслугах» можно создать только после получения паспорта, который выдают в 14 лет. В семь же лет ребёнку приходится создавать запись на портале «Виртуальной школы» через «Госуслуги» родителей, а подтверждать регистрацию нужно через СМС, которая приходит на телефон. Мобильником же в свою очередь на уроках пользоваться нельзя.
«Вы создали много законов и ограничений, которые друг другу противоречат», — возмутилась другая жительница.
Кроме того, родители негодуют, что их детей с первых классов начинают обучать программированию. По их словам, задания настолько сложные для ребят, что выполнять их приходится самим родителям.
«Для чего это нужно ребёнку, если у него нет желания заниматься IT? Вы сами пробовали это пройти? Лучше бы учили, как пользоваться основными программами, Word и Excel, как правильно оформить проект, доклад и сообщение», — дополнила женщина.
Напомним, что ранее белгородцы не могли разобраться с использованием «Виртуальной школы». В региональном министерстве образования сообщили, что необходимые инструкции направили в учебные учреждения.