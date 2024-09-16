«Почта России» обеспечивает доставку ТСР в 83 региона страны

Генеральный директор «Почты России» Михаил Волков подчеркнул, что главной задачей компании является быть надежным партнером государства и оказывать поддержку всем слоям населения. Многие люди с особенностями здоровья испытывают трудности с передвижением или вовсе не могут передвигаться самостоятельно. Благодаря ресурсам «Почты России» возможно значительно сократить время доставки ТСР для граждан во всех регионах страны.