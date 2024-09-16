«Почта России» обеспечивает доставку ТСР в 83 региона страны

Posted 16 сентября, 16:35
Published 16 сентября, 16:35
Modified 16 сентября, 16:35
Updated 16 сентября, 16:35
Среди доставляемых товаров — одноразовые подгузники для взрослых, специализированные средства для помощи при нарушении функций выделения, катетеры, различные упоры, рычаги и фиксационные средства, а также приспособления для протезов. В ближайшее время компания планирует начать доставку и крупногабаритных ТСР, таких как специализированные кровати, пишет transsibinfo.com.
Получить заказ можно через курьеров или забрать его в почтовых отделениях.
В конце прошлого года в Псковской и Калининградской областях проводилось тестирование доставки, в ходе которой «Почта России» обеспечила более двух тысяч граждан необходимыми ТСР. С апреля текущего года услуга уже доступна в 83 регионах страны.
В своем февральском обращении к Федеральному собранию президент России Владимир Путин акцентировал внимание на вопросах, касающихся людей с ограниченными возможностями, отметив, что к 2030 году необходимо обеспечить их услугами долговременного ухода.
Генеральный директор «Почты России» Михаил Волков подчеркнул, что главной задачей компании является быть надежным партнером государства и оказывать поддержку всем слоям населения. Многие люди с особенностями здоровья испытывают трудности с передвижением или вовсе не могут передвигаться самостоятельно. Благодаря ресурсам «Почты России» возможно значительно сократить время доставки ТСР для граждан во всех регионах страны.