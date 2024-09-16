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Posted 16 сентября 2024, 07:15

Published 16 сентября 2024, 07:15

Modified 16 сентября 2024, 07:18

Updated 16 сентября 2024, 07:18

«Количество, очевидно, будет увеличиваться»: мэр Белгорода о последствиях обстрела

16 сентября 2024, 07:15

В Белгороде растёт число повреждённых домов и машин после утренней атаки ВСУ

Сюжет
Обстрел
По последним данным, 64 квартиры и девять частных домов повреждены из-за утреннего обстрела. 19 машин также попали под атаку. Что ещё известно о последствиях обстрела — читайте в материале Бел.Ру.

На оперативном совещании правительства Валентин Демидов, мэр Белгорода, доложил о состоянии областной столицы после обстрела. Повреждения зафиксированы в 21 многоквартирном доме, в 64 квартирах, а также в девяти частных домах.

«Однако обходы управ по квартирам продолжаются. Количество, очевидно, будет увеличиваться», — доложил глава городской администрации.

Прямые попадания снарядов зафиксированы в двух местах — квартира на Щорса в доме №45к. Закрывать тепловой контур приступят сегодня. После проведения экспертизы приступят к восстановлению многоквартирного дома. Второе место — частный дом на улице Энергомашевская. Эксперты осмотрят сегодня конструкцию и фундамент, а после дадут рекомендации по восстановлению.

Всего за прошедшую неделю восстановили 478 квартир, план был 450. До сегодняшнего дня осталось восстановить 858 объектов. Работы завершат до 13 октября.

Сегодняшние повреждения должны восстановить до 20 октября, при этом остекление заменят до 1 октября.

Автомобилей за сегодня повреждено 19, но «это пока», уточняет глава администрации. Всего в работе 202 машины, для них 111 экспертиз проведено.

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