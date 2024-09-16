Фельдшеров хватает, а зарплаты в норме? В СМП ответили на жалобы белгородцев

Posted 16 сентября, 14:16
Published 16 сентября, 14:16
Modified 16 сентября, 14:16
Updated 16 сентября, 14:16
Житель Старооскольского городского округа попытался обратить внимание местной власти на нехватку фельдшеров. По его словам, ежедневно на линию старооскольской подстанции скорой медицинской помощи выходит до 12 бригад. Иногда их количество не превышает семи.
«Из-за чего произошла такая огромная дыра в кадрах? Всё просто. Людям создали ужасные условия для работы. Сотрудники работают сутками, выходя из своего графика. Им ставят подработки, даже не спрашивая их об этом. И всё бы ничего, но за это ничего не платят», — пишет мужчина.
Белгородец утверждает, что массовые увольнения начались именно из-за этого. А вместе с этим возросли и недовольства местных жителей, которые иногда вынуждены ждать врачей около пяти часов.
Объяснить ситуацию попытался главный врач станции СМП Белгородской области Алексей Жиров. Он отметил, что ежедневно в муниципалитете на смену выходят 15-17 бригад, и пока нет необходимости в увеличении этого количества, поскольку за сутки случается порядка 13-15 вызовов.
«При этом 60% вызовов „неотложные“ (боли в спине, суставах, температура у взрослого, „послушать“), по сути, непрофильные для службы СМП. 8% общего числа вызовов безрезультатные (ложный, алкогольное опьянение, практически здоров и т. д.)», — объяснил главврач.
Заработная же плата, по словам Жирова, не уменьшилась, а численность сотрудников СМП региона достигает 2000 человек.
«Постоянно происходит приём, увольнение, больничные листы, декрет. В 2024 году уволились 19 фельдшеров Старооскольской подстанции. Причины: переезд в другой город, переход в частную медицину, выход на пенсию», — заключил главврач.