Ещё около 750 белгородских школьников продолжат учёбу за пределами региона

Posted 16 сентября, 11:53
Published 16 сентября, 11:53
Modified 16 сентября, 11:55
Updated 16 сентября, 11:55
Юных белгородцев, живущих в приграничье, продолжают отправлять в другие регионы России на обучение. Сейчас к отправке готовятся 743 ребёнка. Едут дети в Тулу, рассказал министр образования Андрей Милёхин.
Предложения поступили и от других регионов, 1877 мест есть в Пензенской, Рязанской, Тульской, Московской областях и Санкт-Петербурге. Предложения продолжают поступать.
Ещё около 200 детей уедут на этой неделе. Опрос прошёл и среди родителей школьников на Харгоре в Белгороде. Детей, которые учатся здесь, тоже хотят отправлять на учёбу в другие регионы.
«Зачастую интуиция матери определяет дальнейшую жизнь ребенка. И изменить это невозможно. Все это понимают. Поэтому, когда происходят обстрелы и когда люди кричат: „Вы нам не предложили ничего“, — я считаю, что такая ситуация недопустима», — отметил после доклада Милёхина Гладков.