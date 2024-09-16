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Posted 16 сентября, 11:53

Published 16 сентября, 11:53

Modified 16 сентября, 11:55

Updated 16 сентября, 11:55

Ещё около 750 белгородских школьников продолжат учёбу за пределами региона

Ещё около 750 белгородских школьников продолжат учёбу за пределами региона

16 сентября 2024, 11:53
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Дети
Министр образования Андрей Милёхин рассказал о промежуточных итогах программы по учёбе за пределами региона для белгородских детей.

Юных белгородцев, живущих в приграничье, продолжают отправлять в другие регионы России на обучение. Сейчас к отправке готовятся 743 ребёнка. Едут дети в Тулу, рассказал министр образования Андрей Милёхин.

Предложения поступили и от других регионов, 1877 мест есть в Пензенской, Рязанской, Тульской, Московской областях и Санкт-Петербурге. Предложения продолжают поступать.

Ещё около 200 детей уедут на этой неделе. Опрос прошёл и среди родителей школьников на Харгоре в Белгороде. Детей, которые учатся здесь, тоже хотят отправлять на учёбу в другие регионы.

«Зачастую интуиция матери определяет дальнейшую жизнь ребенка. И изменить это невозможно. Все это понимают. Поэтому, когда происходят обстрелы и когда люди кричат: „Вы нам не предложили ничего“, — я считаю, что такая ситуация недопустима», — отметил после доклада Милёхина Гладков.
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#Алёна Мальцева#Общество#Дети#Образование#Россия#Белгород
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