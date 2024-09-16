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Posted 16 сентября, 18:05

Published 16 сентября, 18:05

Modified 16 сентября, 18:05

Updated 16 сентября, 18:05

Белгородец заработал штраф в отпуске, но отказался его погашать

Белгородец в отпуске отдохнул от законов и «заработал» штраф

16 сентября 2024, 18:05
Фото: 1MI
Белгородец заработал штраф в отпуске, но отказался его погашать
Сюжет
Штраф
Староосколец уехал отдыхать в Сочи и припарковал своё авто на платной парковке, но оплатить её забыл. Когда ему пришёл соответствующий штраф, он посчитал себя невиновным и отказался платить. Однако сумму у него взыскали и без его согласия, сообщили в пресс-службе УФССП региона.

Житель Старого Оскола провёл свой отпуск в Сочи, но «забыл» про законы и заработал штраф. Белгородец оставил свой автомобиль на платной парковке, не заплатив за неё. Из-за этого в отношении него составили протокол об административной ответственности и назначили ему штраф в размере 3 тысяч рублей.

Соответствующие документы отправили в Старооскольское районное отделение судебных приставов, сотрудники которого и уведомили должника о назначенном ему штрафе. Но мужчина не посчитал себя виновным, поэтому отказался лишать себя 3 тысяч рублей.

Из-за отказа судебный пристав — исполнитель взыскал необходимую сумму долга с банковских счетов белгородца без его предупреждения.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Старый Оскол#Штраф#Сочи#Отпуск#Курорт
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