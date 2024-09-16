Белгородец в отпуске отдохнул от законов и «заработал» штраф

Сюжет Штраф

Староосколец уехал отдыхать в Сочи и припарковал своё авто на платной парковке, но оплатить её забыл. Когда ему пришёл соответствующий штраф, он посчитал себя невиновным и отказался платить. Однако сумму у него взыскали и без его согласия, сообщили в пресс-службе УФССП региона.