Белгородец в отпуске отдохнул от законов и «заработал» штраф

Posted 16 сентября, 18:05
Published 16 сентября, 18:05
Modified 16 сентября, 18:05
Updated 16 сентября, 18:05
Житель Старого Оскола провёл свой отпуск в Сочи, но «забыл» про законы и заработал штраф. Белгородец оставил свой автомобиль на платной парковке, не заплатив за неё. Из-за этого в отношении него составили протокол об административной ответственности и назначили ему штраф в размере 3 тысяч рублей.
Соответствующие документы отправили в Старооскольское районное отделение судебных приставов, сотрудники которого и уведомили должника о назначенном ему штрафе. Но мужчина не посчитал себя виновным, поэтому отказался лишать себя 3 тысяч рублей.
Из-за отказа судебный пристав — исполнитель взыскал необходимую сумму долга с банковских счетов белгородца без его предупреждения.