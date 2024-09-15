bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 сентября, 07:27

Published 15 сентября, 07:27

Modified 15 сентября, 07:29

Updated 15 сентября, 07:29

Вячеслав Гладков

Гладков ответит на вопросы белгородцев в большом прямом эфире

15 сентября 2024, 07:27
Фото: страница Вячеслава Гладкова
Вячеслав Гладков
Белгородцам предлагают задавать интересующие их вопросы губернатору Вячеславу Гладкову. На все заданные вопросы глава региона постарается ответить в ходе большой прямой линии, которая состоится уже в этот четверг. Подробности сообщили в мэрии Белгорода.

В четверг, 19 сентября, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ответит на вопросы местных жителей в формате большой прямой линии. Эфир начнётся в 19:00.

Трансляцию прямой линии будут показывать на всех региональных каналах: «Мир Белогорья», «Россия-24», «Белгород-24», а также на личной странице губернатора в соцсетях.

Задавать вопросы можно ежедневно с восьми утра до восьми вечера по телефону: +7 (4722) 38-06-10. Можно оставить и видеовопросы, которые принимаются в Telegram, WhatsApp и Viber по номеру: +7 (919) 225-89-67.

Добавим, что последний большой прямой эфир губернатор Вячеслав Гладков проводил 22 августа.

Можно ли не платить за лифт, если живёшь на первом этаже? Да, но есть нюанс
Узнать подробнее
Читайте также:
«Как в селе живём»: белгородцы возмущены графиком работы гипермаркетовДля родственников пострадавших в Шебекино организовали «горячую линию»Во время обстрела Белгорода пострадал кинотеатр «Русич», парковка у «Линии» и авто
#Александра Склярова#Белгородская область#Прямой эфир#Белгород#Вячеслав Гладков#Губернатор Гладков
Подпишитесь
Популярное