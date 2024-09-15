Гладков ответит на вопросы белгородцев в большом прямом эфире

Posted 15 сентября, 07:27
Published 15 сентября, 07:27
Modified 15 сентября, 07:29
Updated 15 сентября, 07:29
В четверг, 19 сентября, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ответит на вопросы местных жителей в формате большой прямой линии. Эфир начнётся в 19:00.
Трансляцию прямой линии будут показывать на всех региональных каналах: «Мир Белогорья», «Россия-24», «Белгород-24», а также на личной странице губернатора в соцсетях.
Задавать вопросы можно ежедневно с восьми утра до восьми вечера по телефону: +7 (4722) 38-06-10. Можно оставить и видеовопросы, которые принимаются в Telegram, WhatsApp и Viber по номеру: +7 (919) 225-89-67.
Добавим, что последний большой прямой эфир губернатор Вячеслав Гладков проводил 22 августа.