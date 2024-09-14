Ядерный гриб в 6 км и полностью исчезнувший лес: 70 лет ядерным испытаниям в СССР

В США к тому времени уже третий год проводили испытания ядерных бомб. В СССР стремились в этом не отстать. Испытания проводились на Тоцком полигоне под Оренбургом. Атомный взрыв решили осуществить на высоте 350 метров, чтобы уменьшить радиоактивное заражение местности.