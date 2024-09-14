Ядерный гриб в 6 км и полностью исчезнувший лес: 70 лет ядерным испытаниям в СССР

Posted 14 сентября, 09:14
Published 14 сентября, 09:14
Modified 14 сентября, 09:16
Updated 14 сентября, 09:16
В США к тому времени уже третий год проводили испытания ядерных бомб. В СССР стремились в этом не отстать. Испытания проводились на Тоцком полигоне под Оренбургом. Атомный взрыв решили осуществить на высоте 350 метров, чтобы уменьшить радиоактивное заражение местности.
Местное население эвакуировали из зоны в восемь километров от эпицентра взрыва. Командовал учениями маршал Георгий Жуков. Под его началом было 45 тысяч солдат, сотни самолётов, танков и другой боевой техники, 6000 автомобилей. Атомная бомба РДС-2 — вдвое более мощная, чем сброшенная США на Хиросиму в 1945 году.
После взрыва в небе была вспышка ярко-белого цвета, потом испарилась влага, растрескались и измельчились в пыль частицы грунта. Потом пошла ударная волна. Установленная в направлении к эпицентру взрыва техника была вдавлена в землю и оплавилась. Вековой лес в эпицентре исчез полностью, дальше появились пеньки, голые стволы, сгоревшие верхушки.
Одновременно провели учения по занятию позиций противника после ядерного взрыва.