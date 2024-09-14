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Posted 14 сентября, 09:14

Published 14 сентября, 09:14

Modified 14 сентября, 09:16

Updated 14 сентября, 09:16

взрыв атомной бомбы

Ядерный гриб в 6 км и полностью исчезнувший лес: 70 лет ядерным испытаниям в СССР

14 сентября 2024, 09:14
Фото: Министерство обороны РФ
взрыв атомной бомбы
14 сентября 1954 года на полигоне в Оренбургской области в ходе войсковых учений взорвали атомную бомбу мощностью в 40 килотонн. О событиях 70-летней давности вспомнили издания «Армейский стандарт» и Лента.Ру.

В США к тому времени уже третий год проводили испытания ядерных бомб. В СССР стремились в этом не отстать. Испытания проводились на Тоцком полигоне под Оренбургом. Атомный взрыв решили осуществить на высоте 350 метров, чтобы уменьшить радиоактивное заражение местности.

Местное население эвакуировали из зоны в восемь километров от эпицентра взрыва. Командовал учениями маршал Георгий Жуков. Под его началом было 45 тысяч солдат, сотни самолётов, танков и другой боевой техники, 6000 автомобилей. Атомная бомба РДС-2 — вдвое более мощная, чем сброшенная США на Хиросиму в 1945 году.

После взрыва в небе была вспышка ярко-белого цвета, потом испарилась влага, растрескались и измельчились в пыль частицы грунта. Потом пошла ударная волна. Установленная в направлении к эпицентру взрыва техника была вдавлена в землю и оплавилась. Вековой лес в эпицентре исчез полностью, дальше появились пеньки, голые стволы, сгоревшие верхушки.

Одновременно провели учения по занятию позиций противника после ядерного взрыва.

последствия ядерного взрыва на военной техникепоследствия ядерного взрыва на военной технике
Фото: Минобороны РФ. последствия ядерного взрыва на военной технике
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#Евгений Грицков#Общество#Учения#Испытания#Ядерная бомба#Атомная бомба#Оренбургская область#Тоцкий полигон
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