Участник программы «Время Героев» Артур Орлов возглавил «Движение первых»

Артур Орлов — участник специальной военной операции на Украине, после прошёл подготовку в рамках программы «Время Героев». Цель этой программы — подготовка высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО, которые в последующем должны получить посты и должности в органах государственной власти, в муниципалитетах на местах, а также в государственных компаниях.