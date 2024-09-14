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Posted 14 сентября, 19:00

Published 14 сентября, 19:00

Modified 14 сентября, 19:02

Updated 14 сентября, 19:02

Участник программы «Время Героев» Артур Орлов возглавил «Движение первых»

Участник программы «Время Героев» Артур Орлов возглавил «Движение первых»

14 сентября 2024, 19:00
Фото: Минобороны РФ
Президент России подписал указ о назначении нового председателя Российского движения детей и молодёжи «Движение первых». Артур Орлов — участник спецоперации.

14 сентября президент Владимир Путин подписал указ о назначении Артура Орлова председателем правления российского движения детей и молодёжи. До этого должность занимал Григорий Гуров.

Артур Орлов — участник специальной военной операции на Украине, после прошёл подготовку в рамках программы «Время Героев». Цель этой программы — подготовка высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО, которые в последующем должны получить посты и должности в органах государственной власти, в муниципалитетах на местах, а также в государственных компаниях.

В рамках программы участников СВО обучают современным методам и технологиям управления, работе в команде и личностному развитию.

Программа предполагает обучение современным методам и технологиям управления, командной работе, личностное развитие. Прошедшие отбор в программу обучаются на платформе Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ по программе Высшей школы госуправления в мастерской управления «Сенеж».

Требования: российское гражданство, опыт управления людьми и участие в спецоперации.

#Евгений Грицков#Общество#Участник СВО#Время героев#Движение первых#Артур Орлов
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