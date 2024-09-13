Юрий Клепиков принял участие в открытии выставки «Ангел Святого Белогорья»

В выставке приняли участие 13 регионов России, а также республика Молдова и Сербия. По традиции на нее доставили Чтимые Святыни: ковчежец с частицей мощей святителя Иоасафа, епископа Белгородского и ковчежец с частицей мощей священномученика Никодима, епископа Белгородского. Также на стендах размещены фотографии, рассказывающие о восстановлении и реставрации храмов и монастырей, церковной утвари, храмовом убранстве и предметах церковного обихода.