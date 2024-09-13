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Posted 13 сентября, 15:48

Published 13 сентября, 15:48

Modified 13 сентября, 15:50

Updated 13 сентября, 15:50

Юрий Клепиков принял участие в открытии выставки «Ангел Святого Белогорья»

Юрий Клепиков принял участие в открытии выставки «Ангел Святого Белогорья»

13 сентября 2024, 15:48
Фото: Telegram-канал облдумы
Председатель Белгородской областной думы Юрий Клепиков принял участие в открытии XIII международной православной выставки «Ангел Святого Белогорья». В этом году она посвящена 270-летию преставления святителя Иоасафа, епископа Белгородского, Чудотворца.

Юрий Клепиков поприветствовал участников и гостей мероприятия. В своей речи он отметил важность духовности и веры сегодня: «Мы делаем все для счастливого будущего наших детей. Соединившись духовно, встав плечом к плечу друг с другом мы сможем добыть долгожданную Победу!».

В выставке приняли участие 13 регионов России, а также республика Молдова и Сербия. По традиции на нее доставили Чтимые Святыни: ковчежец с частицей мощей святителя Иоасафа, епископа Белгородского и ковчежец с частицей мощей священномученика Никодима, епископа Белгородского. Также на стендах размещены фотографии, рассказывающие о восстановлении и реставрации храмов и монастырей, церковной утвари, храмовом убранстве и предметах церковного обихода.

Фото: Telegram-канал облдумы.
#Евгений Грицков
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