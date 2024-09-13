Взяли реванш: белгородские «львы» выиграли у «Новы» после проигрыша

Posted 13 сентября, 09:18
Published 13 сентября, 09:18
Modified 13 сентября, 09:18
Updated 13 сентября, 09:18
Во втором туре PARI Суперлиги белгородские волейболисты играли в Самаре, где смогли победить ВК «Нова» в трёх партиях подряд. Счёт игры составил 3:0 (26:24, 25:21, 25:22) в пользу «Белогорья».
Самыми результативными игроками у «Белогорья» стали Павел Тетюхин с 17 очками и Иван Подребинкин с 15 очками. Ещё восемь очков для команды заработал Георгий Заболотников.
Такая победа подняла «Белогорье» на пятое место в турнирной таблице.
Следующая игра у «львов» должна была состояться 18 сентября, однако их противник, белорусская команда «Шахтёр», снялся с чемпионата России. Поэтому новое «сражение» на волейбольном поле белгородцы проведут 22 сентября в Нижнем Новгороде против АСК.
Напомним, что почти месяц назад в рамках XIX «Мемориала Вячеслава Платонова» белгородские волейболисты уступили победу «Нове». В этот раз белгородцы сумели обыграть противника.