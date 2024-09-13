Взяли реванш: белгородские «львы» выиграли у «Новы» после проигрыша

«Белогорье» забрало победу у новокуйбышевской «Новы»

Сюжет Волейбол

Игра второго тура Суперлиги состоялась в Самаре. Белгородцы спустя месяц снова встретились с новокуйбышевской «Новой», однако в этот раз смогли взять реванш. Подробности сообщили на официальном сайте ВК «Белогорье».