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Posted 13 сентября, 09:18

Published 13 сентября, 09:18

Modified 13 сентября, 09:18

Updated 13 сентября, 09:18

Фото с матча

Взяли реванш: белгородские «львы» выиграли у «Новы» после проигрыша

13 сентября 2024, 09:18
Фото: группа ВК «Волейбольный клуб „Белогорье“»
Фото с матча

«Белогорье» забрало победу у новокуйбышевской «Новы»

Сюжет
Волейбол
Игра второго тура Суперлиги состоялась в Самаре. Белгородцы спустя месяц снова встретились с новокуйбышевской «Новой», однако в этот раз смогли взять реванш. Подробности сообщили на официальном сайте ВК «Белогорье».

Во втором туре PARI Суперлиги белгородские волейболисты играли в Самаре, где смогли победить ВК «Нова» в трёх партиях подряд. Счёт игры составил 3:0 (26:24, 25:21, 25:22) в пользу «Белогорья».

Самыми результативными игроками у «Белогорья» стали Павел Тетюхин с 17 очками и Иван Подребинкин с 15 очками. Ещё восемь очков для команды заработал Георгий Заболотников.

Такая победа подняла «Белогорье» на пятое место в турнирной таблице.

Следующая игра у «львов» должна была состояться 18 сентября, однако их противник, белорусская команда «Шахтёр», снялся с чемпионата России. Поэтому новое «сражение» на волейбольном поле белгородцы проведут 22 сентября в Нижнем Новгороде против АСК.

Напомним, что почти месяц назад в рамках XIX «Мемориала Вячеслава Платонова» белгородские волейболисты уступили победу «Нове». В этот раз белгородцы сумели обыграть противника.

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