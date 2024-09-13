«Всего лишь пятница, 13-е»: почему боятся этого дня и за что его так любят хакеры?

Posted 13 сентября, 09:45
Published 13 сентября, 09:45
Modified 13 сентября, 09:47
Updated 13 сентября, 09:47
Пятница — это приближение выходных, поэтому довольно много тех, у кого это один из любимых дней недели. А если пятница выпала на 13-е число в календаре? Тут уже вступают в силу суеверия, связанные пятницей, 13-го. Кстати в 2024 году их две — одна в сентябре и вторая в декабре.
Специалисты посчитали и выявили некоторую интересность. «Страшная дата» может встретиться за год максимум три раза, а если месяц начался с воскресенья, то одна пятница в нём точно выпадет на 13-е число. Так, самая суеверная дата, как посчитали учёные, появляется каждые 212,35 дня.
Кроме того, согласно исследованиям голландских учёных, пятница, 13-е — это один из самых безопасных дней. В основном это может быть связано с тем, что люди, которые в магию даты не верят, продолжают в этот день жить в обычном темпе, а те, кто верят, стараются до самого вечера вести себя максимально аккуратно. И в принципе это складывается неплохо.
Есть и отдельное название для боязни этой даты — параскаведекатриафобия.
Подобная нелюбовь к дате зародилась довольно давно, но в общем страх перед ней сформировался только к началу XX века.
Согласно поверью довольно дальних времён, в пятницу, 13-го числа на шабаш собирались ведьмы. Естественно, их было 12, а последним гостем, 13-м, появлялся сам Сатана, когда на небе появлялась полная луна.
Есть ещё несколько теорий, связанных с религией. Первая заключается в том, что в этот день Ева вкусила запретный плод, передав его Адаму. Вторая — в пятницу, 13-го Авеля убил его отец, Каин. Также отдельно теологи рассматривают последнюю трапезу Христа со своими учениками, т. к. одним из 13 присутствующих апостолов был Иуда, а в пятницу, 13-го числа Иисуса распяли. Также 13-я глава Откровения Иоанна Богослова говорит о конце Света и явлении Антихриста, в древнееврейской Каббале существовало 13 Духов Зла. Кроме того, число 13 и слово «смерть» древние евреи писали одинаково.
Есть ещё одна история, которая может объяснить страх людей. Она уже связана с тамплиерами, которых 13 октября 1307 года по приказу 13-го короля Франции Филиппа IV Красивого схватили и задержали членов Ордена тамплиеров. Их обвинили в ереси и использовании чёрной магии. Впоследствии заключённых подвергли пыткам и казнили. Многих сожгли заживо. А позже, уже в 1314 году, в пятницу, 13-го октября, сожжению подверглись Великий магистр ордена Тамплиеров Жак де Моле и Командор Нормандии Жофруа де Шарне. По легенде, Великий магистр на смертном одре проклял короля и всю правящую династию.
И это только часть того, что подогревает боязнь перед пятницей, 13-го числа.
И, раз уж ранее уже упоминали параскаведекатриафобию, стоит сказать, что ей подвержены более 60 млн людей, согласно заявлениям учёных и врачей. Доходит до того, что некоторые из «пациентов» отказываются покидать свою постель, идти на работу, в принципе выходить на улицу и садиться за руль. Для них кажется, что безопаснее всего вообще ничего не делать.
А ещё, несмотря на исследования голландских учёных, в Великобритании специалисты заявляют о статистике, по которой в пятницу, 13-го происходит больше всего ДТП. Психологи также считают, что в 13-е число месяца, выпавшего на пятницу, люди наиболее подвержены неоправданному риску, который всегда можно списать на такой неудачный день. А метеорологи говорят о том, что в несчастливую дату происходит наибольшее число катаклизмов. Как ещё влияет дата на функциональность всего мира? Например, в этот день многие хирурги стараются не проводить сложные операции, а авиакомпании терпят спад клиентов.
Однако пятница, 13-е или просто 13-е число может принести и некоторую выгоду. Если говорить о тех же перелётах, то многие компании продают билеты на рейс, которые выпали на 13-е число, со скидкой на 10-20%. Сделано это как раз для привлечения потока клиентов. Кроме того, в некоторых странах и городах квартиры на 13-м этаже продают со скидкой, а логистам за работу в пятницу, 13-го осуществляют доплаты как за переработку.
По тому же принципу можно найти дома и другие здания без 13-го этажа, а между номерами квартир не увидеть №13, как и палату в больнице с таким номером. Или ту же секцию №13 в аэропорту.
А вот больше всего пятницу, 13-е полюбили хакеры, у которых сложилась традиция запускать множество вирусов и проводить DOS-атаки. Подобное фиксирует и статистика. Причиной для формирования такой традиции стал запуск вируса Jerusalem в 1988 году, который заражал файлы в операционной системе MS-DOS и начинал свою «работу» каждое 13-е число месяца. Таким образом была стёрта не одна тысяча файлов по всему миру.
Есть, конечно же, и большое количество примет, связанных с пятницей 13-е. Вот и некоторые из них.
А что можно сделать? Несмотря на все поверья о неудаче — притянуть деньги. Для этого нужно встать перед зеркалом, расчёсываться 3-4 минуты и повторять: «Деньги приходят ко мне быстро — наилучшим для меня образом. Да будет так!». А ещё можно попробовать вспомнить то, что вам снилось. Считается, что сны в ночь на пятницу 13-е могут быть вещими. В целом психологи рекомендуют посвятить этот день себе и близким, просмотру фильмов или чтению книг, релаксации или заставить кого-то улыбаться. В общем, основная рекомендация — позитивный настрой и амулеты на удачу.