«Всего лишь пятница, 13-е»: почему боятся этого дня и за что его так любят хакеры?

А ещё, несмотря на исследования голландских учёных, в Великобритании специалисты заявляют о статистике, по которой в пятницу, 13-го происходит больше всего ДТП. Психологи также считают, что в 13-е число месяца, выпавшего на пятницу, люди наиболее подвержены неоправданному риску, который всегда можно списать на такой неудачный день. А метеорологи говорят о том, что в несчастливую дату происходит наибольшее число катаклизмов. Как ещё влияет дата на функциональность всего мира? Например, в этот день многие хирурги стараются не проводить сложные операции, а авиакомпании терпят спад клиентов.