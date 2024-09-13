В Белгороде распродают имущество строительной фирмы с долгами

Posted 13 сентября, 12:26
Published 13 сентября, 12:26
Modified 13 сентября, 12:26
Updated 13 сентября, 12:26
У белгородской фирмы ООО «Дорстрой31» арестовали несколько машин для ремонта дорог. Сейчас они выставлены на торги. Общая стоимость выставленного имущества потянула почти на 10 млн рублей:
Последние две машины взыскивались ООО «Автостарада». В сентябре 2023 года «Автостарада» попросила признать «Дорстрой31» банкротом. Сумма исковых требований — 779 млн рублей.
Компания зарегистрирована в 2017 году. По итогам 2023 года у «Дорстрой31» чистая прибыль — 1,6 млн рублей, в 2022 году — 31 млн рублей.
По данным ФНС, на 10 мая 2024 года у строительной фирмы есть налоговая задолженность, пени или штрафы на 10,9 млн рублей. А также 62,9 млн рублей непогашенных задолженностей по исполнительным производствам.