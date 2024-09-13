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Posted 13 сентября, 12:26

Published 13 сентября, 12:26

Modified 13 сентября, 12:26

Updated 13 сентября, 12:26

В Белгороде распродают имущество строительной фирмы с долгами

В Белгороде распродают имущество строительной фирмы с долгами

13 сентября 2024, 12:26
Фото: 1MI
Сюжет
Налоги
В Белгороде выставили на торги имущество компании «Дорстрой31», которая занимается строительством автодорог. У фирмы долги больше 70 млн рублей, а в 2023 году её просили признать банкротом.

У белгородской фирмы ООО «Дорстрой31» арестовали несколько машин для ремонта дорог. Сейчас они выставлены на торги. Общая стоимость выставленного имущества потянула почти на 10 млн рублей:

  • Грузовой КАМАЗ с царапиной на кузове и не на ходу за 3,6 млн рублей
  • Специализированный автомобиль ДИСА 2952 с внешними повреждениями за 386 тыс. рублей
  • Каток дорожный DYNAPAK за 4,2 млн рублей

Последние две машины взыскивались ООО «Автостарада». В сентябре 2023 года «Автостарада» попросила признать «Дорстрой31» банкротом. Сумма исковых требований — 779 млн рублей.

Компания зарегистрирована в 2017 году. По итогам 2023 года у «Дорстрой31» чистая прибыль — 1,6 млн рублей, в 2022 году — 31 млн рублей.

По данным ФНС, на 10 мая 2024 года у строительной фирмы есть налоговая задолженность, пени или штрафы на 10,9 млн рублей. А также 62,9 млн рублей непогашенных задолженностей по исполнительным производствам.

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#Алёна Мальцева#Налоги#Банкротство#Белгород#Белгородский бизнес#Просроченные долги
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