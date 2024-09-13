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Posted 13 сентября, 10:31

Published 13 сентября, 10:31

Modified 13 сентября, 10:33

Updated 13 сентября, 10:33

Торговый центр «Славянский» задолжал за аренду с 2019 года мэрии Белгорода

Торговый центр «Славянский» задолжал за аренду с 2019 года мэрии Белгорода

13 сентября 2024, 10:31
Фото: 1MI
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Новости Белгорода
Через суд администрация Белгорода взыщет с ООО «Славянский» и предпринимателей, владеющих в торговом центре площадями, за аренду земельного участка в центре города.

Администрация Белгорода взыщет с ООО «Славянский» долги по аренде по решению суда. Арбитражный суд Белгородской области полностью удовлетворил исковые требования мэрии.

С нескольких предпринимателей, что владеют площадью в торговом центре «Славянский», взыщут аренду пропорционально занимаемой площади. С ООО «Славянский» в бюджет города должны перечислить 564 тыс. рублей за аренду земельного участка 3 тыс. кв. м по адресу Свято-Троицкий бульвар, 17.

С ИП Авершина Игоря Станиславовича — 3,7 млн рублей за аренду за период с мая 2019 по март 2022, а также неустойку с 2019 по 2023 год — 2,6 млн рублей и проценты за каждый день просрочки платежа — 3,7 млн рублей.

С ИП Белоковаленко Игоря Леонидовича взыщут чуть меньше. За тот же период он не доплатит аренды на 361 тыс. рублей, неустойку — 387 тыс. рублей и проценты — 361 тыс. рублей.

Они также разделят между собой и обществом госпошлину общей суммой в 85 тыс. рублей.

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#Алёна Мальцева#Долги#Арбитражный суд#Аренда#Новости Белгорода#Торговый центр#Белгород#Белгородский бизнес
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