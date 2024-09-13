Торговый центр «Славянский» задолжал за аренду с 2019 года мэрии Белгорода

С ИП Авершина Игоря Станиславовича — 3,7 млн рублей за аренду за период с мая 2019 по март 2022, а также неустойку с 2019 по 2023 год — 2,6 млн рублей и проценты за каждый день просрочки платежа — 3,7 млн рублей.