Торговый центр «Славянский» задолжал за аренду с 2019 года мэрии Белгорода

Posted 13 сентября, 10:31
Published 13 сентября, 10:31
Modified 13 сентября, 10:33
Updated 13 сентября, 10:33
Администрация Белгорода взыщет с ООО «Славянский» долги по аренде по решению суда. Арбитражный суд Белгородской области полностью удовлетворил исковые требования мэрии.
С нескольких предпринимателей, что владеют площадью в торговом центре «Славянский», взыщут аренду пропорционально занимаемой площади. С ООО «Славянский» в бюджет города должны перечислить 564 тыс. рублей за аренду земельного участка 3 тыс. кв. м по адресу Свято-Троицкий бульвар, 17.
С ИП Авершина Игоря Станиславовича — 3,7 млн рублей за аренду за период с мая 2019 по март 2022, а также неустойку с 2019 по 2023 год — 2,6 млн рублей и проценты за каждый день просрочки платежа — 3,7 млн рублей.
С ИП Белоковаленко Игоря Леонидовича взыщут чуть меньше. За тот же период он не доплатит аренды на 361 тыс. рублей, неустойку — 387 тыс. рублей и проценты — 361 тыс. рублей.
Они также разделят между собой и обществом госпошлину общей суммой в 85 тыс. рублей.