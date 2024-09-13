Татарстан привлекает желающих поступить на контрактную службу в ВС РФ

Posted 13 сентября, 14:26
Published 13 сентября, 14:26
Modified 13 сентября, 14:26
Updated 13 сентября, 14:26
Портал inkazan.ru информирует, что с первого августа 2024 года в Татарстане единовременная выплата за подписание контракта составила два миллиона рублей. Данные меры направлены на поддержку военнослужащих и их семей. В эту сумму входит выплата в размере от 1,3 миллиона рублей, 400 тысяч от Министерства обороны и до трёхсот тысяч — от муниципальных властей. В соседних регионах размер единовременных выплат составляет от 800 тысяч до 1,4 миллиона рублей.
Жители других регионов и граждане других стран могут рассчитывать на оплату проезда и проживания на период оформления документов. Данный процесс занимает не более одного дня. В этом помогают центры оформления на контрактную службу, работающие в Альметьевске, Казани и Набережных Челнах. В данных центрах можно получить помощь в оформлении документов, пройти медицинское обследование и получить информацию о выплатах и льготах. Также иностранцы и члены их семей могут получить здесь помощь в получении гражданства РФ.
Перед отправлением в зону СВО бойцы из Татарстана проходят обучение, по завершении которого они получают выплату, обмундирование и медикаменты. В зоне СВО военнослужащим также оказывают поддержку — еженедельно из республики на передовые позиции отправляются конвои с продуктами, радиостанциями и многими другими вещами, необходимыми «за ленточкой».