Татарстан привлекает желающих поступить на контрактную службу в ВС РФ

Жители других регионов и граждане других стран могут рассчитывать на оплату проезда и проживания на период оформления документов. Данный процесс занимает не более одного дня. В этом помогают центры оформления на контрактную службу, работающие в Альметьевске, Казани и Набережных Челнах. В данных центрах можно получить помощь в оформлении документов, пройти медицинское обследование и получить информацию о выплатах и льготах. Также иностранцы и члены их семей могут получить здесь помощь в получении гражданства РФ.