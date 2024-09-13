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Posted 13 сентября, 11:50

Published 13 сентября, 11:50

Modified 13 сентября, 11:50

Updated 13 сентября, 11:50

Сотрудницу бюро ритуальных услуг в Белгороде обвиняют в даче взяток полиции

Сотрудницу бюро ритуальных услуг в Белгороде обвиняют в даче взяток полиции

13 сентября 2024, 11:50
Фото: 1MI
Сюжет
Новости Белгорода
Женщину обвиняют в том, что она давала взятки участковым. Взамен она планировала получить информацию об умерших и контакты их родственников. По версии следствия, белгородка успела дать семь взяток, сообщили в прокуратуре.

В Белгороде под суд пойдёт 50-летняя сотрудница бюро ритуальных услуг. Её обвиняют в даче взяток полицейским.

По версии следствия, с июня по декабрь 2022 года женщина передавала деньги участковым взамен на то, чтобы получать информацию об умерших и контакты их родственников. Предполагается, что белгородка всего дала семь взяток на общую сумму в 348 тыс. рублей.

Уголовное дело против женщины возбудили по статьям за дачу взятки должностном улицу за совершение заведомо незаконных действий (ч. 3 ст. 291 УК РФ) и за дачу взятки в крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ).

Также обвинительные приговоры постановлены в отношении четырёх участковых. Следствие в отношении трёх должностных лиц пока не завершено.

В прокуратуре ранее рассказали похожую историю, только тогда речь шла о задержании в Яковлевском горокруге. По версии следствия, бизнесвумен подкупила двоих участковых и патологоанатома.

Бизнесвумен под Белгородом подкупила участковых, чтобы первой узнавать о смертях
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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Полиция#Новости Белгорода#Участковые#Ритуальные услуги#Белгород
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