Сотрудницу бюро ритуальных услуг в Белгороде обвиняют в даче взяток полиции

Posted 13 сентября, 11:50
Published 13 сентября, 11:50
Modified 13 сентября, 11:50
Updated 13 сентября, 11:50
В Белгороде под суд пойдёт 50-летняя сотрудница бюро ритуальных услуг. Её обвиняют в даче взяток полицейским.
По версии следствия, с июня по декабрь 2022 года женщина передавала деньги участковым взамен на то, чтобы получать информацию об умерших и контакты их родственников. Предполагается, что белгородка всего дала семь взяток на общую сумму в 348 тыс. рублей.
Уголовное дело против женщины возбудили по статьям за дачу взятки должностном улицу за совершение заведомо незаконных действий (ч. 3 ст. 291 УК РФ) и за дачу взятки в крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ).
Также обвинительные приговоры постановлены в отношении четырёх участковых. Следствие в отношении трёх должностных лиц пока не завершено.
В прокуратуре ранее рассказали похожую историю, только тогда речь шла о задержании в Яковлевском горокруге. По версии следствия, бизнесвумен подкупила двоих участковых и патологоанатома.