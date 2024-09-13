Санитары и заведующие: кто может получить соцвыплату за оказание помощи пострадавшим

Posted 13 сентября, 09:07
Published 13 сентября, 09:07
Modified 13 сентября, 09:09
Updated 13 сентября, 09:09
Как сообщили Бел.Ру в региональном правительстве, социальная выплата отдельным категориям и работникам государственных учреждений здравоохранения Белгородской области предоставляется в соответствии с постановлением регионального правительства. Выплата устанавливается с 1 января 2024 года и положена:
В прошлом году на социальные выплаты медработникам из федерального бюджета Белгородской области выделили 603 млн рублей. В этом году — более 1,1 млрд рублей.
В правительстве добавили, что в целом на получение выплаты имеют право медработники всех категорий и всех должностей, от руководителя до младшего персонала и работников, которые оказывают помощь получившим ранения в ходе СВО, а также проводящие судебно-медицинскую экспертизу и участвующие в её проведении.
Таким образом, социальную выплату должны получать и санитары, которые участвуют в оказании и обеспечивают оказание медицинской помощи. Сумма выплаты должна составлять 20 000 рублей.
В правительстве отметили, что социальную выплату назначают медорганизации на основании локального нормативного акта, определяющего перечень работников, которым будет произведена выплата.