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Posted 13 сентября, 09:07

Published 13 сентября, 09:07

Modified 13 сентября, 09:09

Updated 13 сентября, 09:09

Санитары лаборатории в Белгороде пожаловались на отсутствие соцвыплаты

Санитары и заведующие: кто может получить соцвыплату за оказание помощи пострадавшим

13 сентября 2024, 09:07
Фото: Изображение Midjourney

Санитары лаборатории в Белгороде пожаловались на отсутствие соцвыплаты

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Эксклюзив
В редакцию Бел.Ру обратились санитары, которые работают в одной из лабораторий при медучреждении в Белгороде. Они рассказали, что на сегодняшний день не получают социальную выплату за оказание помощи пострадавшим в ходе СВО. Журналисты Бел.Ру выяснили, кто имеет право на доплату.

Как сообщили Бел.Ру в региональном правительстве, социальная выплата отдельным категориям и работникам государственных учреждений здравоохранения Белгородской области предоставляется в соответствии с постановлением регионального правительства. Выплата устанавливается с 1 января 2024 года и положена:

  • руководителю медорганизации, заведующим отделениями, в которых выполняются хирургические вмешательства и оказывается помощь по профилю «анестезиология и реаниматология»; врачам-хирургам, врачам, оказывающим помощь по профилю «анестезиология и реаниматология», врачам станций скорой помощи, врачам станций скорой и неотложной помощи, врачам, проводящим судебно-медицинскую экспертизу — максимальный размер 100 000 рублей;
  • заместителям руководителя медорганизации, главным медсёстрам, а также заведующим отделениями и врачам, оказывающим специализированную медицинскую помощь в стационарах — в максимальном размере 60 000 рублей;
  • медработникам со средним профессиональным медобразованием, участвующим в выполнении хирургических вмешательств и в оказании медицинской помощи по профилю «анестезиология и реаниматология», медработникам со средним образованием станций скорой помощи, станций скорой и неотложной помощи, медицинским работникам со средним образованием, участвующим в проведении судебно-медицинской экспертизы — в максимальном размере 40 000 рублей;
  • медработникам со средним образованием, участвующим в оказании специализированной помощи в стационарах — в максимальном размере 30 000 рублей;
  • младшему медперсоналу и другим работникам медорганизаций, обеспечивающим оказание специализированной помощи в стационарах, младшему медперсоналу и работникам станций скорой помощи, станций скорой и неотложной помощи, обеспечивающим оказание помощи лицам, получившим ранения в ходе СВО, младшему медперсоналу, обеспечивающему проведение судебно-медицинской экспертизы — в максимальном размере 20 000 рублей.

В прошлом году на социальные выплаты медработникам из федерального бюджета Белгородской области выделили 603 млн рублей. В этом году — более 1,1 млрд рублей.

В правительстве добавили, что в целом на получение выплаты имеют право медработники всех категорий и всех должностей, от руководителя до младшего персонала и работников, которые оказывают помощь получившим ранения в ходе СВО, а также проводящие судебно-медицинскую экспертизу и участвующие в её проведении.

Таким образом, социальную выплату должны получать и санитары, которые участвуют в оказании и обеспечивают оказание медицинской помощи. Сумма выплаты должна составлять 20 000 рублей.

В правительстве отметили, что социальную выплату назначают медорганизации на основании локального нормативного акта, определяющего перечень работников, которым будет произведена выплата.

Главам ТОСов в Белгороде могут назначить выплаты
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Здравоохранение#Эксклюзив#Медработники#Социальные выплаты#Белгород#Медучреждения#СВО#Помощь пострадавшим
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