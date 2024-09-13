Санитары и заведующие: кто может получить соцвыплату за оказание помощи пострадавшим

В правительстве добавили, что в целом на получение выплаты имеют право медработники всех категорий и всех должностей, от руководителя до младшего персонала и работников, которые оказывают помощь получившим ранения в ходе СВО, а также проводящие судебно-медицинскую экспертизу и участвующие в её проведении.