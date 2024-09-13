Пока россияне закупают лекарства впрок, появилась новая угроза подорожания

Posted 13 сентября, 10:03
Published 13 сентября, 10:03
Modified 13 сентября, 10:03
Updated 13 сентября, 10:03
С начала следующего года в сфере госзакупок будет применяться правило «второй лишний», следует из соответствующего проекта постановления. Это значит, что, если появится хотя бы одна заявка от российского поставщика, импортные лекарства исключат из конкурса. Ограничения коснутся на импорт более 400 видов препаратов.
Именно это и пугает некоторых пациентов, которые теперь пытаются впрок запастись лекарствами. О дефиците ранее сообщали в 70 регионах. В списке препаратов есть в том числе жизненно важные — например, для пациентов, страдающих от онкологии и сахарного диабета.
В общей сложности дефицит распространялся на более чем 400 лекарств, сообщали журналисты со ссылкой на профсообщество «Врачи РФ». Пациенты чаще всего жаловались на нехватку антибиотиков, антидепрессантов, препаратов для снижения давления и гормональных препаратов.
Нередко из-за нехватки оригинальные лекарства приходится заменять на аналоги. Добыть нужный препарат действительно можно за границей, однако это обойдётся в круглую сумму.
Также некоторые эксперты опасаются, что из-за фактической отмены конкуренции на фармацевтическом рынке неизбежно подорожают лекарства в аптеках. Как ранее сообщал «Коммерсант», из-за этого Ассоциация международных фармпроизводителей уже просила Минздрав и Минпромторг доработать этот проект.
Интересно, что ещё на XV конференции по аптечному бизнесу «Зелёный крест» говорилось о том, что в РФ практически не осталось лекарств в ценовой категории «до 50 рублей», пишет издание. Средняя цена упаковки российского препарата сегодня, по словам аналитика Анны Ермолаевой, составляет 240 рублей. За год стоимость повысилась на 22%.
Подорожание подтверждают и аналитики DSM Group. Так, препараты из сегмента от 1 тыс. рублей прибавили в цене за год 5,1%. Причин этому несколько: убеждение в том, что дорогое лекарство эффективнее, боязнь подорожания и, как следствие, закупка впрок.