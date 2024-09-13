Пока россияне закупают лекарства впрок, появилась новая угроза подорожания

С начала следующего года в сфере госзакупок будет применяться правило «второй лишний», следует из соответствующего проекта постановления. Это значит, что, если появится хотя бы одна заявка от российского поставщика, импортные лекарства исключат из конкурса. Ограничения коснутся на импорт более 400 видов препаратов.