Откуда берутся суеверия и мрачные прогнозы про пятницу, 13-е?

Как сообщает newia.ru, такая пятница выпадает до трех раз в год. В этот день некоторые люди с тревогой ждут плохих вестей, которые должны посыпаться на них как из рога изобилия. Однако никакой реальной статистики, что именно на эти дни приходится больше несчастных случаев и катастроф, чем на все остальные, не существует.