Откуда берутся суеверия и мрачные прогнозы про пятницу, 13-е?

Posted 13 сентября, 20:04
Published 13 сентября, 20:04
Modified 13 сентября, 20:04
Updated 13 сентября, 20:04
Как сообщает newia.ru, такая пятница выпадает до трех раз в год. В этот день некоторые люди с тревогой ждут плохих вестей, которые должны посыпаться на них как из рога изобилия. Однако никакой реальной статистики, что именно на эти дни приходится больше несчастных случаев и катастроф, чем на все остальные, не существует.
Неизвестно, когда пятница, 13-е, стала вызывать опасения у суеверных людей, но, скорее всего, это связано с христианской верой. Так, в Библии Иуда — человек, который предал Иисуса, — был 13-м гостем на Тайной вечере. Помимо этого, в Библии описывается множество неприятных событий, которые приходились именно на пятницы. Поэтому не исключено, что люди, читающие Библию, считают пятницу, 13-е, символом всевозможных несчастий.
Еще существует теория, что 13 — проклятое число, потому что идет после 12, которое раньше считалось числом, завершающим все.
В разных странах существуют свои роковые даты. Например, в Испании это вторник, 13-е. А в Италии суеверные граждане особое значение уделяют 17-му числу каждого месяца, ведь римскую цифру XVII можно переставить так, чтобы она писалась как VIXI, что в переводе с латыни означает «моя жизнь кончена». Но никому из итальянцев также не удалось доказать, что именно 17-го числа происходит больше плохого, чем в другие дни.
Патологическая боязнь пятницы, 13-го, называется трискайдекафобией. Данный термин пришел из древнегреческого языка и в переводе означает «страх перед числом 13».
Но большинство людей все же не воспринимают эту дату как источник бед и рассматривают ее с некоторым скептицизмом.