Обычное суеверие или оправданный страх? Почему некоторые опасаются пятницы, 13-го

Всего «чёрная» пятница случается около трёх раз в год. В такие дни некоторые жители стараются вести себя осторожнее, несмотря на то, что в пятницу, 13-го не происходит больше всего несчастий, чем в другие дни — обратное просто никто не сумел доказать.