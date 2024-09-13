Обычное суеверие или оправданный страх? Почему некоторые опасаются пятницы, 13-го

Posted 13 сентября, 08:25
Published 13 сентября, 08:25
Modified 13 сентября, 08:25
Updated 13 сентября, 08:25
Всего «чёрная» пятница случается около трёх раз в год. В такие дни некоторые жители стараются вести себя осторожнее, несмотря на то, что в пятницу, 13-го не происходит больше всего несчастий, чем в другие дни — обратное просто никто не сумел доказать.
Вероятно, суеверие о несчастливой пятнице, 13-го появилось из христианской религии: Иуда был 13-м гостем на Тайной вечере, а в Библии именно по пятницам происходили разные неприятные вещи. Кроме того, 13-е число может быть «проклято», поскольку идёт следом за 12-м — числом, которое всё завершает.
Люди, которые боятся пятницы, 13-го, могут страдать трискайдекафобией, что в переводе означает «страх перед числом 13». В то же время большинство людей уже относятся к «чёрной» пятнице как к обычному суеверию.
Есть и другие цифры, нагоняющие ужас на людей. Например, в Испании это число 17 любого месяца, поскольку в переводе с латыни римская цифра означает «моя жизнь кончена».