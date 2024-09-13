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Posted 13 сентября, 08:25

Published 13 сентября, 08:25

Modified 13 сентября, 08:25

Updated 13 сентября, 08:25

Обычное суеверие или оправданный страх? Почему некоторые опасаются пятницы, 13-го

Обычное суеверие или оправданный страх? Почему некоторые опасаются пятницы, 13-го

13 сентября 2024, 08:25
Фото: 1MI
Уже несколько веков многие люди верят в то, что пятница, 13-го является «несчастливым» днём. Но почему «чёрная» пятница приобрела такую репутацию и каких ещё дней, по мнению некоторых, стоит остерегаться? Ответы на вопросы выяснили журналисты newia.ru.

Всего «чёрная» пятница случается около трёх раз в год. В такие дни некоторые жители стараются вести себя осторожнее, несмотря на то, что в пятницу, 13-го не происходит больше всего несчастий, чем в другие дни — обратное просто никто не сумел доказать.

Вероятно, суеверие о несчастливой пятнице, 13-го появилось из христианской религии: Иуда был 13-м гостем на Тайной вечере, а в Библии именно по пятницам происходили разные неприятные вещи. Кроме того, 13-е число может быть «проклято», поскольку идёт следом за 12-м — числом, которое всё завершает.

Люди, которые боятся пятницы, 13-го, могут страдать трискайдекафобией, что в переводе означает «страх перед числом 13». В то же время большинство людей уже относятся к «чёрной» пятнице как к обычному суеверию.

Есть и другие цифры, нагоняющие ужас на людей. Например, в Испании это число 17 любого месяца, поскольку в переводе с латыни римская цифра означает «моя жизнь кончена».

Почему боятся пятницы, 13-го: версии и приметы
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#Александра Склярова#Общество#Чёрная пятница#Пятница 13#Пятница
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