Как долго в Белгороде сохранится летнее тепло и не будет дождей?

Posted 13 сентября, 12:11
Published 13 сентября, 12:11
Modified 13 сентября, 12:11
Updated 13 сентября, 12:11
В субботу, 14 сентября, в Белгородской области вновь может быть жарко. Вместе с тем синоптики опять прогнозируют сильный ветер. Однако осадков не ожидается.
Установится переменная облачность. Ночью столбик термометра опустится до +11…+16 °С. Ветер восточной четверти будет дуть со скоростью 8-13 м/с.
Днём в регионе воздух прогреется до +25…+30 °С. Ветер при этом может усилиться до 15-17 м/с.
В Белгороде в ночь на субботу похолодает до +16 °С. Уже днём температура поднимется до +29 °С. В воскресенье, 15 сентября, ожидается +17 °С ночью и +27 °С — днём. Осадков в городе в выходные не предвидится.
Согласно актуальному прогнозу Гидрометцентра, солнечно и тепло в Белгороде будет как минимум до четверга, 19 сентября. На следующей неделе температура ночью будет колебаться от +11 °С до +14 °С, а днём — от +24 °С до +26 °С.