Как долго в Белгороде сохранится летнее тепло и не будет дождей?

Согласно актуальному прогнозу Гидрометцентра, солнечно и тепло в Белгороде будет как минимум до четверга, 19 сентября. На следующей неделе температура ночью будет колебаться от +11 °С до +14 °С, а днём — от +24 °С до +26 °С.