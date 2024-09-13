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Posted 13 сентября, 12:11

Published 13 сентября, 12:11

Modified 13 сентября, 12:11

Updated 13 сентября, 12:11

В Белгороде, несмотря на осень, задерживается летняя непогода

Как долго в Белгороде сохранится летнее тепло и не будет дождей?

13 сентября 2024, 12:11
Фото: 1MI
В Белгороде, несмотря на осень, задерживается летняя непогода

Белгородцев предупредили о жаре и сильном ветре

Сюжет
Погода
Выходные в Белгороде будут летними, несмотря на середину сентября. Температура местами поднимется до +30 °С. Однако жару может омрачить сильный ветер, предупреждает МЧС.

В субботу, 14 сентября, в Белгородской области вновь может быть жарко. Вместе с тем синоптики опять прогнозируют сильный ветер. Однако осадков не ожидается.

Установится переменная облачность. Ночью столбик термометра опустится до +11…+16 °С. Ветер восточной четверти будет дуть со скоростью 8-13 м/с.

Днём в регионе воздух прогреется до +25…+30 °С. Ветер при этом может усилиться до 15-17 м/с.

В Белгороде в ночь на субботу похолодает до +16 °С. Уже днём температура поднимется до +29 °С. В воскресенье, 15 сентября, ожидается +17 °С ночью и +27 °С — днём. Осадков в городе в выходные не предвидится.

Согласно актуальному прогнозу Гидрометцентра, солнечно и тепло в Белгороде будет как минимум до четверга, 19 сентября. На следующей неделе температура ночью будет колебаться от +11 °С до +14 °С, а днём — от +24 °С до +26 °С.

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