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Posted 13 сентября, 10:39

Published 13 сентября, 10:39

Modified 13 сентября, 10:41

Updated 13 сентября, 10:41

Имущество убыточной с 2012 года молочной компании выставили на торги

Имущество белгородского молочного производства с миллионным долгом выставили на торги

13 сентября 2024, 10:39
Фото: 1MI

Имущество убыточной с 2012 года молочной компании выставили на торги

Сюжет
Банкротство
«Чернянский молочный комбинат» имеет долги по 27 исполнительным производствам, включая задолженности по налогам. На сайте ФССП появились сообщения о «распродаже» заводского оборудования производства.

Имущество ООО «Чернянский молочный комбинат» выставили на торги. 25 сентября для четырёх единиц оборудования проведут аукцион по продаже арестованного имущества на сумму в почти 7 млн рублей:

  • Творогоизготовитель ТИ объёмом 6300 т за 1,4 млн рублей
  • Творогоизготовитель ТИ, объёмом 10000 т за 1,8 млн рублей
  • Автомат по фасовке в стаканчики за 944 тыс. рублей
  • Моечная станция за 2,5 млн рублей

Согласно данным сервиса проверки контрагентов «Чекко», за 2023 год убытки компании составили 19,1 млн рублей. У компании есть налоговые задолженности, пени или штрафы на 9,3 млн рублей, а по 27 исполнительным производствам — непогашенные задолженности на 21,2 млн рублей, семь из них — налоги и сборы.

В 2022 году у компании тоже были убытки на 7,7 млн рублей, в 2021 году на 35,6 млн рублей, а в 2020 — 27,7 млн рублей. С 2012 года каждый год компания уходила в убытки. Минимальная сумма из них — 2012 год и 426 тыс. рублей, максимальный — 26,7 млн рублей в 2017.

В 2023 году кредитор ООО «Крона» потребовал признать молочное производство банкротом, но должник доказал суду, что банкротный иск привёл ЧМК к финансовым трудностям. Банкротство помешает распрощаться с долгами. Суд эти доводы принял и не стал признавать компанию банкротом.

«Белвино» решили продать через банкротство
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#Алёна Мальцева#Штрафы#Банкротство#Торги#Белгород#Убытки#Арестованное имущество
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