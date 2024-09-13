Имущество белгородского молочного производства с миллионным долгом выставили на торги

Posted 13 сентября, 10:39
Published 13 сентября, 10:39
Modified 13 сентября, 10:41
Updated 13 сентября, 10:41
Имущество ООО «Чернянский молочный комбинат» выставили на торги. 25 сентября для четырёх единиц оборудования проведут аукцион по продаже арестованного имущества на сумму в почти 7 млн рублей:
Согласно данным сервиса проверки контрагентов «Чекко», за 2023 год убытки компании составили 19,1 млн рублей. У компании есть налоговые задолженности, пени или штрафы на 9,3 млн рублей, а по 27 исполнительным производствам — непогашенные задолженности на 21,2 млн рублей, семь из них — налоги и сборы.
В 2022 году у компании тоже были убытки на 7,7 млн рублей, в 2021 году на 35,6 млн рублей, а в 2020 — 27,7 млн рублей. С 2012 года каждый год компания уходила в убытки. Минимальная сумма из них — 2012 год и 426 тыс. рублей, максимальный — 26,7 млн рублей в 2017.
В 2023 году кредитор ООО «Крона» потребовал признать молочное производство банкротом, но должник доказал суду, что банкротный иск привёл ЧМК к финансовым трудностям. Банкротство помешает распрощаться с долгами. Суд эти доводы принял и не стал признавать компанию банкротом.