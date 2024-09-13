Имущество белгородского молочного производства с миллионным долгом выставили на торги

В 2022 году у компании тоже были убытки на 7,7 млн рублей, в 2021 году на 35,6 млн рублей, а в 2020 — 27,7 млн рублей. С 2012 года каждый год компания уходила в убытки. Минимальная сумма из них — 2012 год и 426 тыс. рублей, максимальный — 26,7 млн рублей в 2017.