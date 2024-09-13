«И ты был готов поверить»: историк рассказал о «состарившем» Белгород краеведе

Основная часть прошла на пляже Северского Донца. Сцена стояла на том месте, где сейчас находится пляж „Берега“. До нас доходили шум и крики.

Потом мероприятие с Донца переместили на Соборную площадь, которая тогда назвалась площадь Революции. Был красивый фейерверк