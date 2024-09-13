«И ты был готов поверить»: историк рассказал о «состарившем» Белгород краеведе

Posted 13 сентября, 13:32
Published 13 сентября, 13:32
Modified 13 сентября, 13:32
Updated 13 сентября, 13:32
11 сентября Белгород отметил 428 лет со дня своего основания. Однако мог и намного больше, ведь версий о точной дате его основания целых три. И только одна всё же стала общепринятой и наиболее правдивой, по мнению специалистов. Были и те, кто свою версию вершившейся истории активно старался продвинуть и доказать свою правоту.
И одному человеку это удалось. Именно его работы стали основой для празднества в честь 1000-летия Белгорода 11 сентября 1995 года, когда за два года до этого белгородцы отметили всего лишь 400 лет со дня основания родного города.
Журналисты Бел.Ру пообщались с белгородским историком Юрием Конновым. Учёный поделился своими воспоминаниями о 1995 годе, когда Белгород отметил свою тысячу лет со дня основания. Однако и с самим автором идеи, из-за которой организовали это торжество, он был знаком. Юрий Шмелёв, по его воспоминаниям, оказался довольно интересным и целеустремлённым человеком.
Юрий Васильевич рассказал, что тогда он служил следователем Свердловского РОВД. Мужчина вспоминает, что для белгородцев было крайне удивительно, что после праздника в честь 400 лет со дня основания города они отметят уже тысячелетний юбилей, пропустив целых шесть веков.
«Обычно следователей не привлекают для охраны общественного порядка на таких мероприятиях, но даже следственные отделы вышли. Основная часть прошла на пляже Северского Донца. Сцена стояла на том месте, где сейчас находится пляж „Берега“. До нас доходили шум и крики. Потом мероприятие с Донца переместили на Соборную площадь, которая тогда назвалась площадь Революции. Был красивый фейерверк».
По сравнению с тем, как отметили тысячелетие, юбилей в 400 лет праздновали скромнее. Как делится очевидец, в 1995 году организовали большое театрализованное представление, выступление с гидроциклами, на водных лыжах, фаер-шоу. Это и выделило мероприятие того года. Однако больше всего сыграло удивление самих людей:
«Но опять же, это связано с неукротимой энергией Юрия Николаевича! [Шмелёва]».
Как рассказал Юрий Коннов, историческая тема будоражила многих. Особенно, когда наступили 90-е и «происходил слом Советского Союза и формирование новой России», уточняет историк. А также отдельным интересом стало и 400-летие со дня основания Белгорода, и 1000-летие.
«Многие студенты и преподаватели исторического факультета тоже ввязывались в дискуссии, связанные с тысячелетием. Тогда же хотели привлечь и краеведа Овчинникова Виктора Васильевича по поводу обеих дат. К 93-му году, кстати, хотели создать научно-популярный фильм про 400-летие Белгорода. Раздавали билетики по рублю. Раздали, но фильм так и не был снят. Он [билет] у меня где-то даже дома хранится».
Юрий Васильевич делится, что не был приверженцем идеи о тысячелетии Белгорода. Как он говорит, даже если бы много лет назад на месте сегодняшнего Белгорода и было какое-то поселение, то после монголо-татар, после Батыя несколько десятилетий, «да и более», это «вообще было дикое место»:
«Все доказательства обратного были шаткие-валкие. Даже письма, и Лихачёва, и Рыбакова, деятелей культуры и исторической науки, в которых они писали, что с тысячелетием города „всё возможно“».
Далее белгородский историк рассказал, что провести раскопки на месте старого города невозможно. В послевоенное время ту часть Меловой горы использовали для добычи мела, а теперь там «плоская площадка, на которой находится авторынок».
«Ничего не сохранилось, ничего не осталось. Мы даже археологическим путём не можем подтвердить, было ли там поселение или нет. Славянские поселения или хазарские поселения, другие этнические образования там жили — узнать невозможно. Привязать не к чему», — продолжил он.
Сам Коннов придерживается мнения о том, что строительство города связано с концом шестнадцатого века. По его словам, в документах и упоминаниях указана именно эта дата. Имеются доказательства распоряжения Фёдора Иоанновича об основании Белгородской крепости именно 1 сентября 1596 года.
С «автором» 1000-летия Белгорода, Юрием Шмелёвым, Юрий Коннов был знаком. С ним они работали в краеведческом музее. Как вспоминает, ему он показался активным, но грубым человеком:
«Как говорят иногда, ногой открывал дверь к властям предержащим».
Несколько раз Шмелёв приглашал Коннова в гости. В квартире у него был свой собственный музей. «Много было у него раритетиков», как объяснил Юрий Васильевич:
«И я был удостоен чести. Меня послали от краеведческого музея, потому что никто не хотел. Но мне всё равно было интересно с ним пообщаться. Он подарил мне свою книгу „Белгородский треугольник“. Книга это так… Брошюра больше. Она у меня до сих пор хранится».
Юрий Николаевич, объясняет историк, с невероятными рвением и верой всегда приводил факты в защиту своей идеи, что «ты невольно заряжался этим магнетизмом его и был готов поверить, что Белгороду действительно тысяча лет». Также белгородец отметил, что тот был замечательным рассказчиком, но часто перескакивал с одной темы или события на другие и не терял нить повествования.
«И его было трудно переубедить. У него прямо глаза горели этой идеей. Шмелёв убедил здесь всё наше руководство. Поехала одна делегация в правительство в Москву, возвращается — едет ещё одна делегация. И сам Шмелёв ведь ездил и в правительство, и в РАН. Не помню, с кем он встречался, но точно не с последними людьми, — делится Коннов.
Ироничным историк считает также то, что в 90-е мало кто занимался изучением периода шестнадцатого века и предшествующих ему.
В Белгороде есть скульптура, на которой изображён Юрий Николаевич Шмелёв. Возможно, что многие проходят мимо и даже не подозревают, мимо кого они пробегают каждый день. Это та сама скульптурная композиция «Краевед» в аллее парка культуры и отдыха имени Ленина.