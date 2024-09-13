«Домклик» зафиксировал рост ипотечного кредитования на новостройки в августе

При этом в российских регионах начался некоторый кризис на рынке ИЖС: в августе число выдач ипотек в данном сегменте сократилось до 1,6 тыс. штук, что стало минимальным результатом с июля 2022 года. До минимального значения упала и доля ипотечного кредитования на рынке ИЖС: в августе 2024 года она составила лишь 3%. Анализируя такие изменения, в «Домклик» акцентируют внимание на сокращение круга заемщиков по семейной ипотеке, а также — на новое требование по обязательному использованию эскроу-счетов при оформлении семейной ипотеки на строительство частного дома.