«Домклик» зафиксировал рост ипотечного кредитования на новостройки в августе

Posted 13 сентября, 08:02
Published 13 сентября, 08:02
Modified 13 сентября, 08:02
Updated 13 сентября, 08:02
Такую статистику представили эксперты аналитического центра «Домклик» согласно структуре выдачи ипотек за август.
По отношению к июлю спрос на покупку жилой недвижимости в новостройках показал прирост в августе в целом по России на 62,4%: оформлено 17,6 тысячи таких кредитов. Он составил в общей доле ипотечных выдач 33,4% против 21,7% в июле текущего года, пишет newsnn.ru.
Наиболее масштабными рынками новостроек в нашей стране по-прежнему остаются Москва (49%) и Санкт-Петербург (46,1%), далее следуют Калининградская область (48,2%) и Адыгея (50,4%).
Ведущим двигателем спроса населения на первичном рынке жилья, как и ранее, выступает семейная ипотека, о чем заявляет директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи. В последнем месяце лета доля ипотечных выдач по данной программе равнялась 85,7% от суммарного объема кредитов на новостройки, добавил он, отметив, что это стало наиболее высоким показателем за весь период изучения такой статистики. При этом, как ранее, максимальное число сделок по семейной ипотеке (62,1%) приходится на население самых крупных субъектов РФ.
В общей сложности в августе Сбер одобрил 52,6 тысячи ипотечных кредитов с увеличением на 5,7% относительно июля. Это — меньше показателей, фиксируемых в мае и июне, — перед тем, как на федеральном уровне была упразднена масштабная льготная ипотека. Но пока эти показатели еще превышают среднестатистические за I квартал.
На вторичном рынке жилой недвижимости, начиная с мая, охваты оформления ипотечного кредитования держатся в диапазоне 32–35 тысяч штук, а конкретно в августе этот показатель составил порядка 32 тысяч штук. Наряду с этим доля вторичного рынка сократилась на 9,1% с июля, по состоянию на август достигнув 60% в структуре оформленной ипотеки.
Вторичный рынок жилья наиболее активно (по его доле) осваивают ипотечники в Чечне (90,3%), Магаданской, Тверской, Саратовской и Курской областях (от 83,3% до 77,3% в общей структуре выдач ипотеки).
При этом в российских регионах начался некоторый кризис на рынке ИЖС: в августе число выдач ипотек в данном сегменте сократилось до 1,6 тыс. штук, что стало минимальным результатом с июля 2022 года. До минимального значения упала и доля ипотечного кредитования на рынке ИЖС: в августе 2024 года она составила лишь 3%. Анализируя такие изменения, в «Домклик» акцентируют внимание на сокращение круга заемщиков по семейной ипотеке, а также — на новое требование по обязательному использованию эскроу-счетов при оформлении семейной ипотеки на строительство частного дома.
В таких российских регионах, как Забайкалье, Камчатка, Бурятия, доля ИЖС в суммарном числе ипотечных выдач только увеличилась.