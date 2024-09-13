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Posted 13 сентября, 06:32

Published 13 сентября, 06:32

Modified 13 сентября, 06:34

Updated 13 сентября, 06:34

Злоумышленники попытались сделать фейк с заместителем главы администрации города Белгорода

Белгородских школьников учат общению с военными? Странное видео появилось в Сети

13 сентября 2024, 06:32
Фото: Изображение Midjourney
Злоумышленники попытались сделать фейк с заместителем главы администрации города Белгорода

В Сети появилось фейковое видео от якобы управления образования Белгорода

Сюжет
Школьники
Что за акция «Солдат ребёнка не обидит», на которой белгородских школьников учат, как надо обраться с военными? На самом деле, это новый неумелый фейк, который сделали из реального видео с помощью нейросети, пишет Telegram-канал «Война с фейками».

Недавно в Сети начало распространяться видео, на котором женщина рассказывает, что управление образования города Белгорода проводит акцию «Солдат ребёнка не обидит». Она якобы учит школьников правилам общения с военными.

На самом деле видео — фейк, его изменили при помощи нейросети. На оригинальном видео голос заместителя главы администрации города Белгорода по социальной политике и образованию Инны Тяпугиной совсем другой.

Кроме того, движение губ героини ролика не совпадают со звуком. Подобную ошибку создатели фейков уже допускали, когда делали ролик, на котором губернатор якобы просил Путина перебросить бойцов из Запорожья на Белгородчину.

В оригинале Тяпугина рассказывает об организации процесса образования в детских садах и учреждениях дополнительного образования города.

64% жителей страны сталкиваются с фейками раз в неделю
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#Валерия Колесникова#Видео#Общество#Белгородская область#Школьники#Образование#Белгород#Фейк#Нейросеть
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