Белгородских школьников учат общению с военными? Странное видео появилось в Сети

Posted 13 сентября, 06:32
Published 13 сентября, 06:32
Modified 13 сентября, 06:34
Updated 13 сентября, 06:34
Недавно в Сети начало распространяться видео, на котором женщина рассказывает, что управление образования города Белгорода проводит акцию «Солдат ребёнка не обидит». Она якобы учит школьников правилам общения с военными.
На самом деле видео — фейк, его изменили при помощи нейросети. На оригинальном видео голос заместителя главы администрации города Белгорода по социальной политике и образованию Инны Тяпугиной совсем другой.
Кроме того, движение губ героини ролика не совпадают со звуком. Подобную ошибку создатели фейков уже допускали, когда делали ролик, на котором губернатор якобы просил Путина перебросить бойцов из Запорожья на Белгородчину.
В оригинале Тяпугина рассказывает об организации процесса образования в детских садах и учреждениях дополнительного образования города.