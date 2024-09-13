Белгородских школьников учат общению с военными? Странное видео появилось в Сети

В Сети появилось фейковое видео от якобы управления образования Белгорода

Сюжет Школьники

Что за акция «Солдат ребёнка не обидит», на которой белгородских школьников учат, как надо обраться с военными? На самом деле, это новый неумелый фейк, который сделали из реального видео с помощью нейросети, пишет Telegram-канал «Война с фейками».