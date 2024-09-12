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Posted 12 сентября, 07:45

Published 12 сентября, 07:45

Modified 12 сентября, 07:47

Updated 12 сентября, 07:47

В доме белгородца нашли пригодные к использованию гранаты, патроны и взрывчатку

В доме белгородца нашли пригодные к использованию гранаты, патроны и взрывчатку

12 сентября 2024, 07:45
Фото: 1MI
Сюжет
ФСБ
Белгородец незаконно хранил в своём доме более тысячи боеприпасов и взрывных устройств. Все они оказались пригодны для использования. В совокупности мужчине грозит лишение свободы до 13 лет, сообщили сотрудники регионального УФСБ.

Житель Волоконовского района незаконно хранил в своём доме различные боеприпасы и взрывные устройства. В его арсенале нашли: две ручные гранаты РГ- 60 ТБ, восемь запалов взрывных устройств, один боеприпас ВОГ-17, а также 1080 патронов калибра 5,45×39. Все взрывоопасные предметы оказались пригодны для использования по назначению.

В отношении белгородца возбудили уголовные дела по части 1 статьи 222 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение огнестрельного оружия») и статьи 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка взрывчатых веществ или взрывных устройств»). Первая статья предусматривает наказание в виде лишения свободы до пяти лет, вторая — до восьми лет.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Происшествия#ФСБ#Боеприпасы#Белгород#Незаконное хранение
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