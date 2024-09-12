В доме белгородца нашли пригодные к использованию гранаты, патроны и взрывчатку

Posted 12 сентября, 07:45
Published 12 сентября, 07:45
Modified 12 сентября, 07:47
Updated 12 сентября, 07:47
Житель Волоконовского района незаконно хранил в своём доме различные боеприпасы и взрывные устройства. В его арсенале нашли: две ручные гранаты РГ- 60 ТБ, восемь запалов взрывных устройств, один боеприпас ВОГ-17, а также 1080 патронов калибра 5,45×39. Все взрывоопасные предметы оказались пригодны для использования по назначению.
В отношении белгородца возбудили уголовные дела по части 1 статьи 222 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение огнестрельного оружия») и статьи 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка взрывчатых веществ или взрывных устройств»). Первая статья предусматривает наказание в виде лишения свободы до пяти лет, вторая — до восьми лет.