В доме белгородца нашли пригодные к использованию гранаты, патроны и взрывчатку

Житель Волоконовского района незаконно хранил в своём доме различные боеприпасы и взрывные устройства. В его арсенале нашли: две ручные гранаты РГ- 60 ТБ, восемь запалов взрывных устройств, один боеприпас ВОГ-17, а также 1080 патронов калибра 5,45×39. Все взрывоопасные предметы оказались пригодны для использования по назначению.