В Белгородской области продолжает дорожать бензин. Что изменилось за неделю?

Цены в приграничном регионе изменились только на АИ-95 и на АИ-98 и выше: стоимость первой марки достигла 58,08 рубля, а второй — 74,93 рубля. Стоимость же литра АИ-92 и дизельного топлива с прошлой недели не изменилась — 58,98 рубля и 63,07 рубля соответственно.