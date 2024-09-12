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Posted 12 сентября, 14:02

Published 12 сентября, 14:02

Modified 12 сентября, 14:02

Updated 12 сентября, 14:02

В Белгородской области продолжает дорожать бензин

В Белгородской области продолжает дорожать бензин. Что изменилось за неделю?

12 сентября 2024, 14:02
Фото: 1MI
В Белгородской области продолжает дорожать бензин

В Белгородской области за неделю выросли цены на две марки бензина

Сюжет
Бензин
Цены только на две марки бензина подорожали с прошлой недели. Какого бензина коснулись изменения и насколько они критичны? Данными о динамике стоимости поделился Росстат.

По данным на 9 сентября средняя стоимость бензина в Белгородской области составила 58,98 рубля за литр. По цене регион в ЦФО уже много недель опережают только Воронежская область, Подмосковье и Москва — 59,28 рубля, 60,60 рубля и 59,60 рубля соответственно.

Цены в приграничном регионе изменились только на АИ-95 и на АИ-98 и выше: стоимость первой марки достигла 58,08 рубля, а второй — 74,93 рубля. Стоимость же литра АИ-92 и дизельного топлива с прошлой недели не изменилась — 58,98 рубля и 63,07 рубля соответственно.

Известно, что цена на АИ-95 выросла на 0,05%, а на АИ-98 — на 0,1%.

При этом в Курской области литр бензина в среднем стоит 56,97 рубля.

Цены на бензин в Белгородской области продолжают расти, но не на все марки
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#Александра Склярова#Белгородская область#Экономика#Бензин#Новости Белгорода#Росстат#Белгород#Дизельное топливо#Цены на бензин
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